Tankstellenverband warnt vor 40 Cent mehr pro Liter Sprit

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BERLIN. Der Bundesverband der freien Tankstellen (BFT) hat vor einem drastischen Anstieg der Benzin- und Dieselpreise zum Jahreswechsel gewarnt. Nach Einschätzung von Verbandschef Carsten Müller könnten Autofahrer ab Januar zeitweise 35 bis 40 Cent mehr pro Liter bezahlen. Grund dafür seien das Auslaufen des staatlichen Tankrabatts (die JF berichtete) und zusätzliche Belastungen durch verschärfte Klimavorgaben, sagte Müller.

Allein das Ende der befristeten Steuersenkung dürfte den Kraftstoff um 17 Cent pro Liter verteuern. Hinzu kämen nach Müllers Berechnungen weitere sieben bis zehn Cent durch die steigende Treibhausgas-Minderungsquote.

Diese verpflichtet Kraftstoffanbieter, den CO₂-Ausstoß ihrer Produkte schrittweise zu reduzieren. Die damit verbundenen Kosten werden über die Kraftstoffpreise an die Verbraucher weitergegeben. Zusätzlich rechnet Müller mit den üblichen Preisschwankungen an den Tankstellen. Käme zur Mittagszeit ein weiterer Aufschlag von zehn Cent hinzu, ergäbe sich eine Verteuerung um 34 bis 37 Cent gegenüber dem bisherigen Preisniveau. Damit könnten die Preise in der Spitze um bis zu 40 Cent höher liegen. Es handelt sich allerdings um ein mögliches Szenario und nicht um eine Prognose für den durchschnittlichen Literpreis. „Das ist dann der Moment, an dem ich nicht an der Tankstellenkasse stehen möchte“, sagte Müller.

Bundesregierung plant Spritpreisdeckel

Der derzeitige Tankrabatt war erst Anfang Oktober eingeführt worden. Angesichts der hohen Energiepreise hatte die Bundesregierung beschlossen, die Energiesteuer auf Benzin und Diesel bis Jahresende um 14 Cent je Liter zu senken. Einschließlich der Umsatzsteuer ergibt sich daraus eine Entlastung von rund 17 Cent. Nach den Plänen der Bundesregierung soll die Maßnahme Bürger und Unternehmen insgesamt um 2,5 Milliarden Euro entlasten.

Um einen neuerlichen Preisschock abzufedern, will die schwarz-rote Koalition ab dem 1. Januar 2027 einen Spritpreisdeckel einführen. Vorbild sind Belgien und Luxemburg, wo staatlich festgelegte Höchstpreise übermäßige Gewinnaufschläge begrenzen sollen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat inzwischen einen ersten Gesetzentwurf vorgelegt. Die genaue Berechnungsformel für die Preisobergrenze fehlt allerdings noch.

Müller hält von dem Vorhaben wenig. „Ein Spritpreisdeckel ist blanker Populismus“, erklärte der Verbandschef. Auch der ADAC warnt vor überhöhten Erwartungen. Ein solcher Deckel könne zwar außergewöhnliche Preisspitzen verhindern, werde die durchschnittlichen Kraftstoffpreise aber voraussichtlich nur geringfügig senken. Zudem ist derzeit unklar, ob die Regelung tatsächlich zum Jahreswechsel in Kraft treten kann.

Tankstellenverband befürchtet Hamsterkäufe

Müller wies zugleich den Vorwurf zurück, Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber hätten die staatliche Steuersenkung nur unzureichend an die Kunden weitergegeben. „Wir zocken niemanden ab“, versicherte er. Auch seine Branche profitiere nicht vom Tankrabatt. Vielmehr bringe die kurzfristige Änderung der Besteuerung erhebliche Probleme mit sich.

So hätten Tankstellen vor Einführung der Steuersenkung noch Kraftstoff verkaufen müssen, der zum höheren Satz versteuert worden war. Zum Ende des Rabatts erwartet Müller nun einen regelrechten Ansturm auf die Zapfsäulen. Schon bei früheren Preisänderungen hätten Autofahrer versucht, möglichst große Mengen günstig einzukaufen. Der Verband befürchtet deshalb, dass zahlreiche Tankstellen zum Jahreswechsel leergetankt werden könnten.

Während die Bundesregierung noch über den Preisdeckel verhandelt, steht zumindest eine Belastung bereits fest: Der befristete Steuerabschlag endet am 31. Dezember. Ob der Staat die dadurch entstehenden Mehrkosten für Autofahrer mit einer neuen Regelung ausgleichen kann, ist bislang offen. (rr)