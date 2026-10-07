Täter sprachen Persisch: 25jährige in Chemnitz vergewaltigt

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CHEMNITZ. Zwei Persisch sprechende Männer sollen zwei Frauen in der Chemnitzer Innenstadt aufgelauert haben. Einer der Männer soll eine 25jährige dann vergewaltigt haben. „Gemeinsam mit einer Freundin war die Frau in der Nacht von vergangenem Donnerstag zu Freitag in der Innenstadt. Auf dem Weg zum geparkten Auto waren sie ihren Angaben zufolge zwei Männern begegnet, die sie aufgehalten hatten“, schilderte die Polizei den Fall.

Während einer der Männer die Freundin ablenkte und festhielt, soll der andere die 25jährige hinter der sogenannten Parteifalte am Karl-Marx-Monument in ein Gebüsch gezogen und vergewaltigt haben. „Als der Täter die Stimme einer unbekannten Passantin hörte, die dort in der Nähe vorbeiging, ließ er von ihr ab und flüchtete.“

Sprechen die Täter Persisch?

Die 25jährige meldete sich am Folgetag bei der Polizei, die Ermittlungen einleitete und einen Zeugenaufruf startete. Den mutmaßlichen Vergewaltiger beschreibt die Frau „als etwa 1,75 Meter groß und dünn. Er hatte schwarze, wellige, kurze Haare, einen Dreitagebart und er trug eine dunkle Daunenjacke“. Er soll etwas Deutsch gesprochen haben.

Der andere Mann hingegen sei 1,90 Meter groß, kräftig und dunkelhäutig. „Untereinander sprachen die etwa 30 Jahre alten Männer nach Einschätzung der Geschädigten Persisch.“ (mas)