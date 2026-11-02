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„Nun sind sie halt da“: Syrische Jugendbande terrorisiert Potsdam

„Nun sind sie halt da“: Syrische Jugendbande terrorisiert Potsdam

„Nun sind sie halt da“: Syrische Jugendbande terrorisiert Potsdam

Migranten. Eine Jugendgruppe zieht nachts durch eine Wohnstraße. Die tatsächlichen Täter von Wannsee sind bislang nicht identifiziert.
Migranten. Eine Jugendgruppe zieht nachts durch eine Wohnstraße. Die tatsächlichen Täter von Wannsee sind bislang nicht identifiziert.
Eine Jugendgruppe zieht nachts durch eine Wohnstraße. In Potsdam sorgen Migranten für Angst und Schrecken. Symbolbild: JF / KI
JF-Plus Icon Premium „Nun sind sie halt da“
 

Syrische Jugendbande terrorisiert Potsdam

Was tun, wenn eine Jugendbande ganze Stadtviertel drangsaliert? In Potsdam hofft man, den gewalttätigen Migranten mittels Pädagogik Herr zu werden. Dabei wären robustere Maßnahmen notwendig. Ein Beitrag von Josef Kraus.

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Eine Jugendgruppe zieht nachts durch eine Wohnstraße. In Potsdam sorgen Migranten für Angst und Schrecken. Symbolbild: JF / KI
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