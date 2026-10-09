Syrer werden lieber deutsche Staatsbürger, als das Land zu verlassen

Anzeige

BERLIN. Syrer haben sich im vergangenen Jahr deutlich häufiger einbürgern lassen, als sie Deutschland freiwillig verlassen haben. Insgesamt reisten 8.492 aus, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine schriftliche Anfrage der AfD-Bundestagsabgeordneten Anna Rathert, die der JUNGEN FREIHEIT exklusiv vorliegt.

Von den Syrern erhielten 4.129 eine finanzielle Förderung für ihre Ausreise, wobei die Daten laut Innenministerium unvollständig sind. „Es existieren auch Länderprogramme, über die freiwillige Ausreisen gefördert werden. Hierzu liegen keine belastbaren Daten vor.“

Doch nicht nur diese Zahl ist lückenhaft. „Zudem ist zu beachten, dass die Gesamtzahl der freiwilligen Ausreisen syrischer Staatsangehöriger höher liegt, da Behörden nicht immer davon Kenntnis haben, wenn eine Person Deutschland freiwillig verlässt“, schrieb die Behörde.

Syrer mit die größte ausländische Gruppe in Deutschland

Im selben Jahr wurden in Deutschland insgesamt 332.524 Ausländer eingebürgert, teilte das Statistische Bundesamt mit. Mit 65.574 waren die meisten von ihnen syrische Staatsangehörige. Im Jahr zuvor wurden rund 83.000 Syrer eingebürgert, 2023 waren es über 75.000.

Ende 2025 lebten knapp 935.000 syrische Staatsangehörige in Deutschland. Lediglich fast 70.000 von ihnen hatten eine Niederlassungserlaubnis. 665.000 hatten eine Aufenthaltserlaubnis, über 10.000 waren ausreisepflichtig. Insgesamt stellten sie die drittgrößte ausländische Gruppe in Deutschland, vor ihr lagen Ukrainer mit 1,4 Millionen und Türken mit 1,5 Millionen Einwohnern.

„Syrischen Staatsangehörigen droht keine Verfolgung“

Laut der AfD-Abgeordneten Rathert sind die freiwilligen Ausreisen daher „nichts als ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte sie gegenüber der JF. Die AfD fordert deswegen, „bestehende, befristete Schutztitel und den subsidiären Schutzstatus sowie den Schutzstatus der Syrer mit internationalem Flüchtlingsschutz für syrische Staatsangehörige zu widerrufen“.



Grund dafür sei, dass den syrischen Staatsangehörigen „laut der Bundesregierung nach dem Ende der Assad-Regierung keine Verfolgung droht“, so Rathert. „Ausnahmen dürfen bestehen, wenn Syrer ihre Verfolgung zum Beispiel aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit glaubhaft nachweisen.“ (mas)