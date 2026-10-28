Sven Schulze soll eigene Abgeordnete zu Anti-AfD-Erklärung genötigt haben

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MAGDEBURG. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat seine Fraktionskollegen offenbar zur Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung aufgefordert, dass sie bei der Wahl des Landtagspräsidiums nicht für AfD-Kandidaten gestimmt haben. Zudem sollen sie bestätigen, keine Absprachen mit den Vertretern der Partei getroffen zu haben. „Sollte bewiesen werden, dass es anders als erklärt ist, stelle ich unverzüglich mein Mandat zur Verfügung“, heißt es wörtlich in der Erklärung, über die zunächst das Nachrichtenportal „Nius“ berichtete.

Schulze, der auch als Fraktionschef der CDU im Magdeburger Landtag fungiert, bestritt die Berichte. „Nein, das stimmt nicht“, sagte er „Nius“. Dagegen bestätigten mehrere Fraktionsmitglieder gegenüber dem Nachrichtenportal sowie der dpa, dass sie die Erklärung in einer Fraktionssitzung unterschreiben sollten. Demnach habe ein Kritiker eingewandt, dass sich die Partei „völlig“ von der AfD abhängig mache. Erst danach sei die Erklärung zurückgezogen und von den Unterzeichnern zerrissen worden.

AfD-Abgeordneter stellt Strafanzeige gegen Schulze

Die AfD kritisierte den Vorgang. „Dieser Angriff auf das freie Mandat zeigt, wie weit die Union für ihren Machterhalt geht“, schrieb die Partei auf dem Kurznachrichtendienst X. Deren Bundestagsabegordneter Malte Kaufmann stellte eine Strafanzeige gegen Schulze wegen Nötigung. „Wer Abgeordnete nötigt, deren Wahlentscheidung bei geheimen Wahlen öffentlich zu machen und sie bei unliebsamem Abstimmungsverhalten zur Aufgabe des Mandates nötigt, handelt nicht mehr im Rahmen der normalen politischen Auseinandersetzung, sondern hat den Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen“, schrieb er auf der Plattform.

Genug ist genug. Soeben habe ich Strafanzeige gegen (Noch-) Ministerpräsident Sven Schulze (#CDU) wegen Nötigung (Paragraf 106, Strafgesetzbuch) gestellt.

Wer Abgeordnete nötigt, deren Wahlentscheidung bei geheimen Wahlen öffentlich zu machen und sie bei unliebsamem Abstimmverhalten zur Aufgabe des Mandates nötigt, handelt nicht mehr im Rahmen der normalen politischen Auseinandersetzung, sondern hat den Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen. #SachsenAnhalt #SvenSchulze — Dr. Malte Kaufmann MdB (@MalteKaufmann) October 28, 2026

Der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher forderte den Rücktritt Schulzes. „Eine solche Erklärung zu verlangen, zeugt von einem absurden Demokratieverständnis, es macht unsere Werte verächtlich und tritt die Rechte der Abgeordneten mit Füßen. Das ist in keiner Weise hinnehmbar“, sagte er gegenüber der Welt. Auch BSW-Landtagsfraktionschef Thomas Schulze schloss sich der Forderung an. Mit seinem Verhalten trage der Ministerpräsident dazu bei, „Demokratie und Verfassung auszuhöhlen und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu frustrieren“.

CDU-Abgeordnete sollen AfD ins Landtagspräsidium gewählt haben

Hintergrund ist der Streit um den geplanten Boykott der Ministerpräsidentenwahl im Dezember. Noch vor Weihnachten will der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im ersten Wahlgang zur Verfügung stehen. Die CDU-Fraktion hatte hingegen beschlossen, den Sitzungssaal im ersten und zweiten Wahlgang zu verlassen. Allerdings kündigte der ehemalige Fraktionschef Guido Heuer an, dem Beschluss nicht zu folgen (JF berichtete). „Ich werde mich nicht vor einer geheimen Wahl, auch nicht nach einer geheimen Wahl, dazu erklären“, sagte er „Nius“. Als Einziger von 15 Abgeordneten enthielt er sich bei dem Boykottbeschluss.

Zudem kritisierte er die Brandmauer in ihrer jetzigen Form. Stattdessen brauche man eine Politik der „roten Linien“. Bei einzelnen Sachfragen müsse die Union auch wechselnde Mehrheiten zulassen. Gleichwohl schloss er sowohl eine Koalition mit der AfD als auch eine Duldung der von ihr geführten Regierung aus.

Bei der konstituierenden Sitzung des Landtags Sachsen-Anhalt Anfang Oktober war Tobias Rausch zum ersten AfD-Landtagspräsidenten gewählt worden. Er hatte in einer geheimen Wahl 48 Stimmen erhalten, vier mehr als die angekündigte Mehrheit aus AfD und BSW. Demnach hätte es Stimmen aus der Union gegeben. Schulze hatte zuvor seine Abgeordneten angewiesen, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Zu Rauschs erstem Stellvertreter wurde der bisherige Fraktionsvize Hans-Thomas Tillschneider mit 44 Ja-Stimmen gewählt worden. Allerdings hatten alle Parteien mit Ausnahme der AfD angekündigt, ihn nicht zu unterstützen. (kuk)

Diese Meldung wird laufend aktualisiert.