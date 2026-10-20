Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen AfD-Politiker Kevin Dorow

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GIESSEN. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat Anklage gegen den schleswig-holsteinischen AfD-Politiker Kevin Dorow erhoben. Dem 28jährigen wird vorgeworfen, „im Inland Kennzeichen einer der in Paragraph 86 Absatz 1 Nummer 4 bezeichneten ehemaligen nationalsozialistischen Organisation öffentlich in einer Versammlung verwendet zu haben“, wie es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft, das der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, heißt. Dafür droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Konkret geht es um einen Teilsatz, den Dorow am 29. November 2025 anlässlich seiner Bewerbungsrede für einen Vorstandsposten bei der Gründungsversammlung der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) in Gießen geäußert hatte. Dabei bezog er sich auf einen zuvor veröffentlichten Post des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke, den dieser allerdings nach wenigen Tagen wieder löschte. Konkret sagte Dorow in Gießen: „Wie es Björn Höcke vor wenigen Monaten rezitiert hat: Jugend muss durch Jugend geführt werden, und dieses Prinzip muss unser Leitstern sein.“

Staatsanwaltschaft spricht von Propaganda-Parole der Hitlerjugend

Im Schreiben an Dorow ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, „der an Geschichts- und Zeitgeschehnissen interessierte Angeschuldigte“ habe gewusst, dass es sich beim Satz „Jugend muss durch Jugend geführt werden“ um „eine verbotene Parole handelte“. Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Einschätzung damit, dass der Satz in der NS-Zeit von der Hitlerjugend als Propaganda-Parole genutzt und unter anderem von Adolf Hitler sowie dem damaligen Reichsjugendführer Baldur von Schirach verwendet worden sei.

Zwar wurde die Formulierung unter anderem auch in der NS-Zeit verwendet, geht aber auf Jugendbewegungen der späten Kaiserzeit und der Weimarer Republik aus dem Umfeld des Wandervogels zurück. Dorow berief sich bereits Ende 2025 auf genau diese frühere Herkunft.

AfD-Politiker Dorow kandidiert im selben Wahlkreis wie Daniel Günther

Dennoch hatte die Äußerung kurz nach dem GD-Gründungskongress zu Auseinandersetzungen innerhalb der AfD geführt. Die Parteiführung hatte Dorow zunächst zum Rücktritt von seinen Ämtern gedrängt, bis das AfD-Schiedsgericht Schleswig-Holstein Anfang September die Ämtersperre aufhob und in eine Abmahnung umwandelte (JF berichtete). Ob das Hauptverfahren eröffnet wird, entscheidet nun das Amtsgericht Gießen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind bislang keine Termine für eine mögliche Hauptverhandlung angesetzt.

Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT bezeichnete Dorow den Zeitpunkt der veröffentlichten Anklage als „bemerkenswert“. Er moniert: „Fast ein Jahr nach der Aussage, wenige Wochen nach Aufhebung der noch vor einem halben Jahr beantragten Ämtersperre, drei Tage nach meiner Aufstellung als Direktkandidat im Wahlkreis 8 Eckernförde und unmittelbar vor der Aufstellung der Landesliste entsteht zumindest der Eindruck einer politischen Choreografie.“ Ob dies Zufall oder Kalkül sei, müsse jeder selbst beurteilen. Höcke wurde nach der Veröffentlichung und späteren Löschung seines X-Beitrags zumindest nicht angeklagt.

Schleswig-Holstein steht zudem kurz vor dem Wahlkampf-Start anlässlich der Landtagswahl am 18. April 2027. Ausgerechnet in Dorows Wahlkreis tritt auch der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an. Auf JF-Nachfrage, was die Anklage für Dorows Wahlkampf bedeute, verwies der AfD-Politiker angesichts von „Zeiten erodierender innerer Sicherheit, wachsender gesellschaftlicher Spannungen und eines zunehmenden Vertrauensverlustes in staatliche Institutionen“ auf „drängendere Probleme als ein derartiges Verfahren“. Dorow selbst bleibe daher „hochmotiviert“ und wolle seinen „Weg entschlossen weitergehen“. (rsz)