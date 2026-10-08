Staatliches Gymnasium verpflichtet Schüler zur Teilnahme an Anti-AfD-Demo

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HAMBURG. Das staatliche Hamburger Goethe-Gymnasium hat die Schüler des zehnten Jahrgangs zur Teilnahme an einer Anti-AfD-Demonstration verpflichtet. „Die Exkursion ist eine Form von ‘Unterricht am anderen Ort’, daher ist die Teilnahme verpflichtend“, heißt es in einem Elternbrief vom 5. Oktober.

Konkret sollen die Schüler am 10. Oktober am Hamburger Jungfernstieg an der sogenannten PRÜF (Prüfung Rettet Übrigens Freiheit!)-Demo teilnehmen, die der selbsternannte Kabarettist und Politiker Nico Semsrott (parteilos, zuvor Die Partei) 2025 ins Leben gerufen hatte. Die Exkursion findet „im Rahmen des Unterrichts ‘Demokratieleben’“ statt, eines einstündigen Schulfachs, das für die Jahrgänge neun und zehn eingeführt wurde und auf den Politik-, Geschichts- und Wirtschaftsunterricht aufbaue.

Schüler müssten sich bei der „Erkundung“ nicht positionieren

Im Elternbrief heißt es, in dem Fach solle „die politisch-demokratische Handlungsfähigkeit der Schüler:innen durch praktische Erfahrungen außerhalb der Schule gefördert werden“. Es gehe bei der verpflichtenden Demonstrationsteilnahme darum, „diese Form demokratischen Handelns zu erkunden, Eindrücke zu sammeln und diese in der folgenden Stunde auszuwerten“. Die Schule verlinkt im Elternbrief auch zu den Organisatoren der linken Veranstaltung.

Entwarnend schreiben die drei Lehrerinnen des Fachs „Demokratielernen“ im Elternbrief, dass sich bei der „Erkundung“ niemand positionieren müsse. Ziel sei, „eine Demonstration als Form politischen Handelns zu beobachten und zu reflektieren“. Weiter seien die Lehrerinnen „überzeugt davon, dass demokratische Handlungsfähigkeit durch praktische Erfahrungen besser gelernt werden kann als in jedem Theorie-Unterricht“. Denn: „Die Zukunft unserer Demokratie braucht engagierte und handlungsfähige Demokrat:innen.“

Anti-AfD-Initiative ist gut im linksradikalen Milieu vernetzt

Auf ihrer Internetseite fordert die PRÜF-Initiative eine verfassungsgerichtliche Prüfung aller Parteien, „die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden“. Für linksextreme Gruppierungen wird dagegen keine Prüfung eines Verbotes gefordert.

Partner der Initiative sind unter anderem die linke Kampagnen-Organisation Campact, das linksradikale Zentrum für politische Schönheit, die Gruppierung „AfD-Verbot Jetzt!“, die Omas gegen rechts und die linke NGO Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren „Gutachten“ immer häufiger als Argument für ein AfD-Verbot herangezogen wird.

AfD fordert Konsequenzen von Senat und Schulbehörde

Die Hamburger AfD empörte sich über die verpflichtende Demo-Teilnahme der Schüler und sieht darin einen fortgeschrittenen „Linksdrall an Schulen“. Der AfD-Fraktionschef und innenpolitische Sprecher, Dirk Nockemann, mahnte zur Wahrung des Neutralitätsgebots und des Beutelsbacher Konsenses. Dieser verlange, „Schüler nicht mit einer politischen Meinung zu überwältigen, kontroverse Fragen auch kontrovers zu behandeln und ihre eigenständige Urteilsbildung zu fördern“.

Die Schulpflicht dürfe nicht missbraucht werden, um „Schüler in eine politische Kampagne gegen eine Partei hineinzuziehen“, betonte Nockemann. Auch der Hinweis, dass sich niemand „positionieren“ müsse, beseitigt laut dem 68jährigen nicht „den Druck durch die vorgeschriebene Anwesenheit“. Die AfD fordert daher „den rot-grünen Senat und die Schulbehörde dazu auf, hier klare Kante zu zeigen, den Pflichtbesuch unverzüglich aufzuheben und die Verantwortlichkeiten zu klären“. (rsz)