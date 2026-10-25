SPD-Wirtschaftsminister teilt NS-Vergleich gegen AfD

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MAINZ. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) hat auf Instagram eine Karikatur zur Zeitumstellung mit einem NS-Vergleich gegen die AfD verbreitet. In der Zeichnung des westfälischen Satirikers Jürgen Tomicek fragt Adolf Hitler die AfD-Chefin Alice Weidel, ob sie die Uhr zurückgestellt habe. Eblings Beitrag ist inzwischen verschwunden, da er am Samstagvormittag veröffentlicht wurde und auf 24 Stunden zeitlich begrenzt war.

Auf seinem Instagramprofil gibt Ebling zwar an, dort privat unterwegs zu sein. Gleichzeitig erwähnt der SPD-Politiker seine Rolle als Landesminister für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima explizit. Als Mitglied der Landesregierung gilt für ihn das Neutralitätsgebot. Eine kurzfristige Anfrage der JUNGEN FREIHEIT, ob man gegen den Beitrag rechtlich vorgeht, ließ der AfD-Landesvorstand vorerst offen.

Als SPD-Innenminister forderte Ebling Berufsverbot für AfD-Mitglieder

Bereits als Landesinnenminister hatte Ebling im Juli vergangenen Jahres versucht, AfD-Mitgliedern eine Neueinstellung im öffentlichen Dienst zu untersagen (JF berichtete). Dadurch müssten alle Anwärter erklären, dass sie der AfD in den letzten fünf Jahren vor ihrer Bewerbung nicht angehört haben. Hinzu käme eine „umfassende Zuverlässigkeitsprüfung“ für Polizeidienstanwärter. Nach Kritik von mehreren Staatsrechtlern zog der SPD-Politiker seinen Vorschlag zurück und erklärte, dass es eine Einzelfallprüfung geben wird.

Zudem trug er die AfD in die „Liste extremistischer Gruppierungen und Organisationen“ ein. Auf dieser Grundlage hatten mehrere Kommunen in Rheinland-Pfalz versucht, Kandidaten von den Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen auszuschließen, darunter die Verbandsgemeinde Nieder-Olm (JF berichtete exklusiv). Ebling selbst betonte allerdings, die Liste habe für die Zulassung keine bindende Wirkung. (kuk)