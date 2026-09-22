SPD will AfD in Mecklenburg-Vorpommern Landtagspräsidenten verwehren

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SCHWERIN. Die SPD hat angekündigt, der AfD den Posten des Landtagspräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern zu verweigern. Man sehe „keinen geeigneten Kandidaten“ in der Fraktion, sagte SPD-Landesgeneralsekretär Julian Barlen der dpa am Dienstag. Demnach gehe es nicht nur darum, das Landesparlament verlässlich zu führen, sondern diesen auch nach außen zu repräsentieren und sich den „Werten der Verfassung“ verpflichtet zu fühlen. „Von der SPD-Fraktion wird es daher keine Stimmen für Kandidierende der AfD-Fraktion geben.“

Der Ministerpräsidentenkandidat der AfD, Leif-Erik-Holm, hatte zuvor im Namen seiner Partei den Anspruch auf das Amt des Landtagspräsidenten angemeldet (JF berichtete). „Wir haben 45 Prozent der Sitze im Parlament. Das ist eine enorme Zahl. Und das muss sich natürlich dann auch zeigen“, betonte der Bundestagsabgeordnete. „Das halte ich für eine ganz wichtige Botschaft auch in die Bevölkerung hinein.“

AfD-Fraktionschef Enrico Schult fügte hinzu, dass es vom schlechten Stil zeuge, wenn die anderen Parteien den Vorschlag seiner Partei nicht unterstützen. „Wer versucht, eine Fraktion mit 32 Abgeordneten auszugrenzen, missachtet einen erheblichen Teil des demokratisch erklärten Wählerwillens.“

Seit 2019 ist Birgit Hesse Landtagspräsidentin

Unterdessen kündigte die AfD nach der konstituierenden Fraktionssitzung an, einen Corona-Untersuchungsausschuss einzusetzen. Laut Schult gehe es darum, „das begangene Unrecht aufzuklären und das Vertrauen in Politik und Rechtsstaat wiederherzustellen“. Dabei betonte er, dass der AfD als einziger Oppositionsfraktion eine „besondere Verantwortung“ für die parlamentarische Kontrolle der kommenden Regierung zukomme. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses braucht es 25 Prozent der Abgeordneten. Die AfD stellt 45 Prozent der Mandatsträger.

Bei der Wahl am Sonntag war die AfD mit 38,2 Prozent erstmals stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Im neuen Landtag stellt sie damit 32 Mandate, drei mehr als die regierende SPD. Hinzu kommen je fünf Mandate von der Linkspartei und den Grünen. Der Landtagspräsident braucht die Mehrheit der Stimmen bei der konstituierenden Landtagssitzung, um gewählt zu werden. Seit 2019 ist die Sozialdemokratin Birgit Hesse im Amt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte an, Gespräche mit der Linkspartei und den Grünen zu führen.

Bereits 2021 hatte der Landtag mit den Stimmen der SPD, Linkspartei und der nun ausgeschiedenen CDU beschlossen, mit der Änderung der Geschäftsordnung einen AfD-Alterspräsidenten zu verhindern. Damals sollte der älteste Abgeordnete Horst Förster diese Funktion übernehmen, jetzt steht sie dem Dienstältesten zu. In dieser Legislaturperiode handelt es sich um den SPD-Mann Ralf Mucha, der seit 2011 Abgeordneter ist. (kuk)