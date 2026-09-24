SPD sucht in Sachsen-Anhalt Mehrheit gegen die AfD

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MAGDEBURG. Die SPD in Sachsen-Anhalt hat CDU, Grüne, Linke und BSW zu Gesprächen über eine Regierungsbildung ohne Wahlsieger AfD eingeladen. Die Landesvorsitzenden Juliane Kleemann und Andreas Schmidt wollen am kommenden Dienstag in Magdeburg insbesondere über einen überparteilichen Ministerpräsidenten sprechen.

Mehr als zwei Wochen nach der Landtagswahl sei noch immer ungeklärt, auf welcher politischen Grundlage eine neue Regierung entstehen könne, schreiben die beiden SPD-Politiker.

Es gelte, „die bestehenden Möglichkeiten für die Bildung einer stabilen und handlungsfähigen Regierung ernsthaft auszuloten“. Dazu wolle man gemeinsam prüfen, ob ein überparteilicher Regierungschef einen Ausweg eröffne. Rechnerisch hätten die fünf eingeladenen beziehungsweise einladenden Parteien eine Mehrheit von 44 der 83 Sitze. Dafür wäre jedoch das BSW mit seinen fünf Abgeordneten erforderlich. Ohne das Bündnis kommen CDU, SPD, Grüne und Linke zusammen auf 39 Mandate – genauso viele wie die AfD allein. Für die absolute Mehrheit sind 42 Stimmen nötig.

BSW will AfD an Gesprächen beteiligen

Das BSW begrüßte, dass die SPD seinen Vorschlag eines überparteilichen Ministerpräsidenten aufgreift. Fraktionschef Thomas Schulze kritisierte allerdings, dass der Wahlsieger bei den Gesprächen außen vor bleiben soll. Ob seine Partei an dem Treffen teilnimmt, ließ er zunächst offen.

Grüne und Linke sagten ihre Teilnahme bereits zu. Ministerpräsident und geschäftsführender CDU-Landeschef Sven Schulze will die Einladung zunächst mit dem geschäftsführenden Landesvorstand besprechen.

Parallel führt das BSW Gespräche mit der AfD über eine mögliche inhaltliche Zusammenarbeit. Eine Koalition lehnt das Bündnis ab. Diskutiert werden Vorhaben, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen könnte. Die vom BSW bevorzugte Alternative wäre eine parteiunabhängige Regierungsspitze, die mit wechselnden Mehrheiten arbeitet. (rr)