SPD hat Angst vor Corona-„Tribunal“ der AfD

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MAGDEBURG. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium hat die AfD wegen ihrer Pläne für einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik scharf kritisiert. Die Behörde unter Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wirft der Partei vor, die Verantwortlichen für die damaligen Einschränkungen bereits vor Beginn einer Untersuchung schuldig zu sprechen. Die Ankündigungen erinnerten eher an ein „Tribunal mit vorverurteilender Schlagseite“ als an eine offene Aufarbeitung, erklärte das Ministerium.

Besonders stört sich die Behörde an der Wortwahl der AfD. Die Partei spreche bereits von Unrecht und davon, Schuldige zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Dies zeuge von einer „martialischen Sprache“, bemängelte das Ministerium.

Allerdings räumt die SPD-geführte Behörde ein, dass sie sich einer entsprechenden parlamentarischen Entscheidung nicht widersetzen könne. „Selbstverständlich haben wir dennoch einen etwaigen parlamentarischen Mehrheitswillen zu respektieren.“ Auf eine Mehrheit ist die AfD dabei gar nicht angewiesen. Bei der Landtagswahl am 6. September erreichte sie 43,8 Prozent der Stimmen und gewann 39 der insgesamt 83 Mandate. Nach Artikel 54 der Landesverfassung muss ein Untersuchungsausschuss bereits auf Antrag eines Viertels der Abgeordneten eingesetzt werden. Die Partei verfügt somit über nahezu doppelt so viele Stimmen wie erforderlich.

AfD will Verantwortliche benennen

Bereits im Wahlkampf hatte Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (AfD) die Untersuchung der Corona-Politik zu einem der zentralen Vorhaben seines 100-Tage-Programms erklärt. Die bisherigen Regierungsparteien hätten mit Angstpolitik und moralischem Druck eine beispiellose Einschränkung von Grundrechten durchgesetzt, heißt es darin. Die AfD betrachtet die damaligen Maßnahmen und die gegen ihre Kritiker verhängten Sanktionen grundsätzlich als Unrecht.

Deshalb soll der Untersuchungsausschuss nicht nur politische Entscheidungen überprüfen, sondern auch die Verantwortlichen benennen. Die AfD kündigte an, „die Schuldigen zu benennen und sie zur Rechenschaft zu ziehen“. Damit geht ihr Vorhaben über eine allgemeine Bewertung der damaligen Maßnahmen hinaus. Welche konkreten Vorgänge der Ausschuss untersuchen soll, muss allerdings noch in seinem Untersuchungsauftrag festgelegt werden.

Unterstützung erhält die AfD vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Beide Parteien führen derzeit Sondierungsgespräche über gemeinsame politische Projekte und haben sich nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung grundsätzlich auf eine Untersuchung der Corona-Politik verständigt. Zusammen verfügen sie über 44 der 83 Sitze und damit sogar über eine parlamentarische Mehrheit. Ein Untersuchungsausschuss könnte Akten der Landesregierung anfordern und Zeugen unter Eid vernehmen. Strafrechtliche Schuld feststellen oder Strafen verhängen kann er hingegen nicht.

Regierungskommission legte bereits Bericht vor

Sachsen-Anhalt hatte die staatlichen Maßnahmen bereits durch eine unabhängige Expertenkommission untersuchen lassen. Diese legte im Mai 2025 ihren rund 150 Seiten umfassenden Abschlussbericht vor. Darin formulierten die Wissenschaftler und Praktiker unter Vorsitz des Hallenser Juraprofessors Winfried Kluth insgesamt 75 Handlungsempfehlungen. Sie betrafen unter anderem den Umgang mit Daten, die Kommunikation der Behörden und die rechtlichen Grundlagen staatlicher Eingriffe.

Allerdings hatte die Kommission einen anderen Auftrag als der nun geplante parlamentarische Untersuchungsausschuss. Sie sollte vor allem Lehren für künftige Gesundheitskrisen ziehen. Eine umfassende wissenschaftliche Überprüfung der Wirksamkeit sämtlicher Corona-Maßnahmen gehörte ausdrücklich nicht zu ihren Aufgaben. Auch medizinische Bewertungen der Impfungen und Tests waren ausgenommen. Der Bericht enthielt deshalb keine abschließende Beurteilung aller damaligen Entscheidungen.

Grimm-Benne hatte den Bericht seinerzeit als wichtige Grundlage für Verbesserungen im Gesundheitswesen begrüßt. Nun könnte die Ministerin selbst mit den Entscheidungen ihres Hauses konfrontiert werden. Die AfD will nach dem Zusammentritt des neuen Landtags ihren Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen. Ob sie dabei gemeinsam mit dem BSW vorgeht oder den Antrag allein einbringt, ist noch offen. Dass sie die notwendige Zahl an Abgeordneten dafür besitzt, steht dagegen bereits fest. (rr)