SPD Frankfurt will Bas und Klingbeil stürzen

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FRANKFURT AM MAIN. Die Frankfurter SPD hat die Ablösung der beiden Bundesvorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil gefordert. Noch in diesem Herbst soll ein außerordentlicher Bundesparteitag über die Parteispitze entscheiden. Bas und Klingbeil trügen Mitverantwortung für die „strategische und politische Entwicklung der vergangenen Jahre“, heißt es in einem Beschluss des Frankfurter Parteivorstands.

Ein glaubwürdiger Neuanfang müsse deshalb auch personelle Konsequenzen haben. Die Nachfolge soll nach dem Willen des Unterbezirks nicht erneut in kleinen Führungsrunden ausgehandelt werden.

Stattdessen fordert die Frankfurter SPD ein offenes Bewerbungsverfahren und ein verbindliches bundesweites Mitgliedervotum. Der Unterbezirk gehört zu den größten der Partei in Deutschland. Die Kritik richtet sich nicht nur gegen das Führungspersonal. Frankfurt verlangt zugleich einen deutlichen Kurswechsel der Bundespartei. Wenn zentrale sozialdemokratische Grundsätze dauerhaft nicht durchgesetzt werden könnten, müsse die SPD „im äußersten Fall“ auch auf eine Regierungsbeteiligung verzichten.

Kritik an Migrationskurs der Bundesregierung

Zu den Forderungen gehören ein stärkerer Schutz von Rentnern, mehr Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung. Auch die Frankfurter Jusos unterstützen den Vorstoß. Eine Partei dürfe nicht zum „Anhängsel ihrer eigenen Regierung“ werden, heißt es aus dem Verband.

In der Finanzpolitik verlangt der Unterbezirk eine erneute Reform der Schuldenbremse. Große Vermögen und Erbschaften sollen stärker besteuert werden. Ziel sei eine „stärkere Umverteilung von oben nach unten“. Besonders scharf fällt die Kritik an der Asyl- und Migrationspolitik aus. Die Bundes-SPD müsse aufhören, „konservative und rechte Narrative“ zu übernehmen und Migration wieder stärker als „gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance“ darstellen.

Zugleich fordert der Beschluss ein konsequentes Eintreten für die Prüfung und Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens. Damit verbindet der Frankfurter Unterbezirk die Personalfrage ausdrücklich mit einer inhaltlichen Neuorientierung der Partei. Der Vorstoß trifft die SPD in einer schwierigen Lage. Im September kam sie im ARD-Deutschlandtrend auf 13 Prozent. Mit der Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung waren lediglich 15 Prozent der Befragten zufrieden, mit Klingbeils Arbeit als Vizekanzler 22 Prozent. (rr)