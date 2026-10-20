SPD-Bürgermeister kritisiert Gleichsetzung von Linkspartei und AfD

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BREMEN. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat CDU und CSU wegen ihrer Kritik an einer möglichen Regierungsübernahme der Linkspartei in Berlin scharf angegriffen. „Ich rufe die Union auf, aus ihrem völlig irrationalen und unverantwortlichen Hysteriemodus auszusteigen“, sagte er und warf der Union vor, die politische Ablehnung der Linkspartei mit dem Widerstand gegen verfassungsfeindlichen Extremismus zu vermischen: „Das dürfen wir der Union auf keinen Fall durchgehen lassen.“

Er halte es für schwer erträglich, was Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die Junge Union derzeit aufführten.

Besonders empört zeigte sich Bovenschulte gegenüber dem Tagesspiegel über die Gleichsetzung von Linkspartei und AfD. Damit entwerte die Union den Extremismusbegriff und verwische die Abgrenzung zu Verfassungsfeinden. Während in Sachsen-Anhalt eine Regierungsübernahme durch Rechtsextremisten drohe, handle es sich bei der Linkspartei um eine demokratische Partei, deren politische Positionen man ablehnen könne. Bovenschulte regiert in Bremen seit 2019 gemeinsam mit Grünen und Linkspartei.

Auch in der SPD gibt es Widerstand gegen die Linkspartei

Auslöser des Streits sind die Pläne für eine rot-grün-rote Landesregierung in Berlin. Merz hatte SPD und Grüne am Wochenende aufgefordert, die Zusammenarbeit mit der Linkspartei zu unterlassen. Söder warf der Berliner Linkspartei einen „tief verwurzelten Antisemitismus“ vor und verlangte eine „Brandmauer nach links“. Die Junge Union sprach sich für eine gesellschaftliche Ächtung eines solchen Regierungsbündnisses aus.

Vorbehalte gegen die Berliner Linkspartei gibt es allerdings auch innerhalb der SPD. 20 Bundestagsabgeordnete hatten sich gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Sie verwiesen auf wiederkehrende Antisemitismuskonflikte und warnten vor möglichen Verbindungen in die organisierte Kriminalität und zu terroristischen Organisationen. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch äußerte erhebliche Zweifel an der Zusammenarbeit.

Ungeachtet dieser Kritik haben sich die Berliner SPD und die Grünen am Montagabend für Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei ausgesprochen. Der SPD-Landesvorstand stimmte mit 26 zu drei Stimmen dafür. Bei den Grünen gab es lediglich zwei Gegenstimmen. Die Linkspartei will am 31. Oktober auf einem Landesparteitag über die Aufnahme der Gespräche entscheiden. Bei einer Zustimmung könnten die Verhandlungen Anfang November beginnen. (rr)