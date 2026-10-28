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Eklat um CDU in Sachsen-Anhalt: So war das wirklich mit Schulze und den Eidesstattlichen Versicherungen

Eklat um CDU in Sachsen-Anhalt: So war das wirklich mit Schulze und den Eidesstattlichen Versicherungen

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Das wäre fast ins Auge gegangen: Sven Schulze kommt in Not wegen Eidesstattlicher Versicherungen.
Das wäre fast ins Auge gegangen: Sven Schulze kommt in Not wegen Eidesstattlicher Versicherungen.
Das wäre fast ins Auge gegangen: Sven Schulze kommt in Not wegen Eidesstattlicher Versicherungen. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Eklat um CDU in Sachsen-Anhalt
 

So war das wirklich mit Schulze und den Eidesstattlichen Versicherungen

Hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze die CDU-Fraktion gedrängt, Eidesstattliche Versicherungen zu unterschreiben? Die JF hat mit Abgeordneten gesprochen, die dabei waren, und kann die Sitzung rekonstruieren.

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Das wäre fast ins Auge gegangen: Sven Schulze kommt in Not wegen Eidesstattlicher Versicherungen. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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