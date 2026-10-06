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JF-Exklusiv: So hoch ist der Frauenanteil bei der AfD-Jugend

JF-Exklusiv: So hoch ist der Frauenanteil bei der AfD-Jugend

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Mehrere Frauen sitzen mit ihren Getränken bei sonnigem Wetter an der Strandpromenade der Insel. Bei der AfD-Jugend gibt es wenig Frauen.
Mehrere Frauen sitzen mit ihren Getränken bei sonnigem Wetter an der Strandpromenade der Insel. Bei der AfD-Jugend gibt es wenig Frauen.
Frauen genießen kühle Getränke: AfD-Jugend könnte mehr weibluche Mitglieder vertragen. Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich (Symbolbild)
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So hoch ist der Frauenanteil bei der AfD-Jugend

Die Generation Deutschland legt knapp ein Jahr nach ihrer Gründung ihre Mitgliedszahlen vor. Vor allem der Frauenanteil bei der AfD-Jugend dürfte für Debatten sorgen.

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