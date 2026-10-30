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JF-Exklusiv: So viel verprasst die Bundesregierung für Möbel und Büro-Dekorationen

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) telefoniert: Sein Ministerium hat hunderttausende Euro für Büromöbel gezahlt. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) telefoniert: Sein Ministerium hat hunderttausende Euro für Büromöbel gezahlt. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) telefoniert: Sein Ministerium hat hunderttausende Euro für Büromöbel gezahlt. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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So viel verprasst die Bundesregierung für Möbel und Büro-Dekorationen

In unter zwei Jahren gibt die Bundesregierung Millionen Euro für neue Möbel, Ausstattungen und Dekorationen aus, wie die JF exklusiv erfuhr. „Ein klassischer Fall von Wasser predigen und Schampus trinken!“, meint der AfD-Abgeordnete Stephan Brander.

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) telefoniert: Sein Ministerium hat hunderttausende Euro für Büromöbel gezahlt. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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