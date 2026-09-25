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JF-Exklusiv: So viel Steuergeld hat die Entwicklungshilfe seit dem Jahr 2000 gekostet

JF-Exklusiv: So viel Steuergeld hat die Entwicklungshilfe seit dem Jahr 2000 gekostet

JF-Exklusiv: So viel Steuergeld hat die Entwicklungshilfe seit dem Jahr 2000 gekostet

Reem Alabali-Radovan (SPD), Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, spricht im Plenum des Bundestags zu den Abgeordneten. Entwicklungshilfe kostet viel Steuergeld.
Reem Alabali-Radovan (SPD), Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, spricht im Plenum des Bundestags zu den Abgeordneten. Entwicklungshilfe kostet viel Steuergeld.
Die Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Remm Alabali Radovan (SPD): Kosten der Entwicklungshilfe nun öffentlich. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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So viel Steuergeld hat die Entwicklungshilfe seit dem Jahr 2000 gekostet

Spätestens seit den „Radwegen in Peru“ steht die deutsche Entwicklungshilfe in der Kritik. Doch wie viel Steuergeld hat das in den vergangenen 25 Jahren gekostet? Der JF liegt die Zahl vor.

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