So rechtfertigt sich der Palästina-Fan, der die Deutschlandflagge vor dem Reichstag abhängte

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BERLIN. Der Mann, der am Sonntag vor dem Reichstag die Deutschlandflagge abgehängt und gegen eine Palästinenserfahne getauscht hat (die JF berichtete), hat seine Tat in einem Instagram-Video ausführlich gerechtfertigt. Der 22jährige, den die Gruppierung „Peacefully Against Genocide“ als Aaron bezeichnet, wirft Deutschland darin eine Mitschuld am Krieg im Gazastreifen vor. Seine Aktion bezeichnet er als gezielten Protest gegen den Bundestag. Bemerkenswert ist zudem, dass der zunächst festgenommene Mann offenbar inzwischen wieder auf freiem Fuß ist.

„Israel begeht weiterhin einen Genozid an den Palästinensern, und dieser wird weiterhin durch Deutschland ermöglicht“, behauptet der Mann in dem Video. Mit dem Austausch der Flaggen habe er seine Kritik unmittelbar an die Abgeordneten richten wollen.

Diese würden sich jeden Tag dafür entscheiden, weiterhin Waffen an Israel zu liefern. Den Vorwurf eines Völkermordes erhebt die Gruppierung bereits seit längerem gegen die israelische Regierung. Von Reue ist in der Aufnahme nichts zu hören. Vielmehr schildert der Mann ausführlich, wie er den knapp 30 Meter hohen Fahnenmast erklommen hat. „Es war einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ich tue dafür was für Palästina“, erklärt er. Der Aufstieg sei zwar sehr anstrengend gewesen und habe lange gedauert. Oben angekommen, habe er jedoch ein „echt unglaubliches Gefühl“ verspürt.

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Polizei hielt Kletterer zunächst fest

Am Sonntag hatte der polizeiliche Staatsschutz Ermittlungen gegen den Mann und seine beiden Begleiter eingeleitet. Während der 20jährige und der 32jährige Unterstützer wieder entlassen wurden, blieb der Kletterer zunächst in Gewahrsam. Die Polizei wollte prüfen, ob ein Unterbindungsgewahrsam angeordnet werden kann. Dieser dient dazu, weitere Straftaten zu verhindern.

Das inzwischen veröffentlichte Instagram-Gespräch legt nahe, dass der 22jährige schon kurz danach wieder auf freiem Fuß ist. Darin berichtet er ausführlich über den Polizeieinsatz und beantwortet Fragen zu seinem Vorgehen. Wann genau die Aufnahme entstand, geht aus dem vorliegenden Transkript allerdings nicht hervor. Eine offizielle Bestätigung seiner Freilassung liegt bislang nicht vor.

In dem Gespräch schildert der Mann auch die Aufgaben seiner beiden Begleiter. Sie hätten ihm geholfen, über die Absperrung zu gelangen, und anschließend die Leiter gesichert. Damit habe man verhindern wollen, dass die Polizei diese umwerfe, während er sich noch mehrere Meter über dem Boden befinde. Den Mast habe er mithilfe eines Klettergurtes und mehrerer Bandschlingen erklommen, mit denen er sich schrittweise nach oben gearbeitet habe.

++EIL++ Palestina-Aktivisten hissen Flagge vor Reichstag! https://t.co/wXRMm7XKKg — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 8, 2026

Staatsschutz ermittelt wegen mehrerer Straftaten

Den Einsatz der Feuerwehr beschreibt er als reine Sicherheitsmaßnahme. Die Einsatzkräfte hätten zunächst überprüfen wollen, ob er sich selbst gefährde. Schließlich sei er freiwillig wieder heruntergeklettert, nachdem seine Botschaft angekommen sei. Erst anschließend hätten Polizisten mithilfe des Leiterwagens die Palästina-Fahne entfernt und beschlagnahmt.

Die Ermittlungen gegen die drei Männer dauern unterdessen an. Der Staatsschutz prüft unter anderem den Verdacht der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs. Zudem steht ein Verstoß gegen das Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz im Raum. Beim Austausch der Fahnen wurde nach Polizeiangaben auch das Zugsystem des Mastes beschädigt.

Die sogenannte Flagge der Einheit erinnert seit dem 3. Oktober 1990 an die deutsche Wiedervereinigung. Sie weht normalerweise dauerhaft vor dem Reichstagsgebäude. Der 22jährige hatte sie am Sonntag abgenommen und zu Boden geworfen. Nun erklärt er öffentlich, wie er dabei vorging und warum er seine Tat für gerechtfertigt hält. Ob er nach der vorläufigen Festnahme tatsächlich bereits wieder entlassen wurde, muss die Berliner Polizei noch bestätigen. (rr)