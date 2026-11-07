Siegmund erwägt weitere Wahlgänge bei Ministerpräsidentenwahl

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MAGDEBURG. Der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat seine bisherige Strategie für die Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt infrage gestellt. Anders als bislang angekündigt, schließt der 36jährige inzwischen auch eine Kandidatur im zweiten oder dritten Wahlgang nicht mehr aus. Hintergrund ist die Entscheidung der CDU-Fraktion, während der Abstimmung den Plenarsaal zu verlassen. „Möglicherweise müssen wir die Gemengelage neu bewerten“, sagte Siegmund der Magdeburger Volksstimme.

Die AfD hatte bei der Landtagswahl im September mit 43,8 Prozent einen deutlichen Sieg errungen, die absolute Mehrheit jedoch knapp verfehlt. Im neuen Landtag verfügt sie über 39 der 83 Sitze. Um Siegmund im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten zu wählen, benötigt sie deshalb drei Stimmen aus anderen Fraktionen.

Die CDU will diese Möglichkeit durch ihren geplanten Auszug aus dem Plenarsaal verhindern. Lediglich der frühere Fraktionsvorsitzende Guido Heuer (CDU) hat angekündigt, sich an dem Boykott nicht zu beteiligen. Siegmund reagierte verärgert auf das Vorgehen der Christdemokraten. Er hätte es nicht für möglich gehalten, dass Abgeordnete zu Geschäftsordnungstricks greifen oder „einfach weglaufen“ würden, um eine Wahl zu verhindern. Seine frühere Ankündigung, nur einmal anzutreten, sei vor dem CDU-Beschluss erfolgt. Deshalb wolle er sich nun nicht mehr endgültig festlegen. Entscheidend sei für ihn, seine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren.

Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit

Nach der Landesverfassung muss ein Ministerpräsident in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit aller Abgeordneten erreichen. Scheitert die erste Abstimmung, folgt innerhalb von sieben Tagen eine zweite. Kommt auch dabei keine Mehrheit zustande, entscheidet der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage über eine vorzeitige Auflösung. Findet sich dafür keine Mehrheit, folgt ein dritter Wahlgang. Dann genügt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Damit könnte Siegmund theoretisch auch ohne zusätzliche Ja-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt werden, sofern sich genügend Abgeordnete anderer Parteien enthalten. Genau darin sieht er allerdings eine Gefahr. Gegenüber der Volksstimme warnte er davor, zwar ins Amt zu gelangen, anschließend aber bei wichtigen Vorhaben keine Mehrheiten zu finden. Ein solches Scheitern könnte der AfD bundesweit schaden.

AfD-Bundeschefin Alice Weidel hatte sich zuvor wesentlich zuversichtlicher gezeigt. Siegmund werde Ministerpräsident, erklärte sie vor einigen Wochen. Ob dies im ersten, zweiten oder dritten Wahlgang geschehe, sei ihr gleichgültig. Siegmund selbst hält dagegen eine bloße Wahl ins Amt ohne ausreichende parlamentarische Unterstützung für ein erhebliches Risiko. Die historische Chance seiner Partei wolle er nicht für einen Posten aufs Spiel setzen.

CDU will AfD-Anträge nicht grundsätzlich ablehnen

Unterdessen hat CDU-Fraktionschef Sven Schulze angekündigt, künftig auch Anträgen der AfD zuzustimmen, sofern diese aus seiner Sicht dem Land nützen. „Wir werden von Fall zu Fall entscheiden“, sagte der geschäftsführende. Eine grundsätzliche Ablehnung allein wegen der Urheberschaft eines Antrags soll es demnach nicht geben. Allerdings warnte Schulze die AfD davor, die CDU als verlässlichen Mehrheitsbeschaffer einzuplanen.

Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat angekündigt, Siegmund nicht zum Ministerpräsidenten wählen zu wollen. Die fünf Abgeordneten der Partei wollen sich enthalten. BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig erklärte, Siegmund müsse sich die benötigten Stimmen bei der CDU holen. Eine Zusammenarbeit bei einzelnen politischen Vorhaben schließt das BSW hingegen nicht aus.

Zusätzliche Konkurrenz könnte Siegmund von der Linkspartei bekommen. Deren Fraktionsvorsitzende Eva von Angern erwägt ebenfalls eine Kandidatur. Die Ministerpräsidentenwahl ist für Mitte Dezember vorgesehen. Bis dahin muss Siegmund entscheiden, ob er an seiner ursprünglichen Zusage festhält oder sich auch nach einer gescheiterten ersten Abstimmung erneut zur Wahl stellt. (rr)