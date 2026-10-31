Sieben von zehn wegen Gewaltdelikten Gesuchten sind Ausländer

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BERLIN. Fast sieben von zehn Verdächtigen, die 2025 wegen Gewaltkriminalität mit Haftbefehl gesucht wurden, sind Ausländer. Von insgesamt 7.589 erfassten Personen hatten 5.201 keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das entspricht einem Anteil von 68,5 Prozent. Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion.

Bei besonders schweren Straftaten liegt der Ausländeranteil noch höher. Von 707 Personen, die wegen Straftaten gegen das Leben mit Haftbefehl gesucht wurden, waren 536 Ausländer. Das entspricht 75,8 Prozent. In diese Kategorie fallen unter anderem Mord und Totschlag.

Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung betrug der Anteil 66 Prozent. Hier standen 1.076 ausländischen Gesuchten 554 deutsche gegenüber. Insgesamt wurden 2025 bundesweit 107.510 Personen neu mit Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Davon besaßen 68.009 keine deutsche Staatsangehörigkeit, also 63,3 Prozent. Weitere 3.120 hatten neben dem deutschen Pass eine zweite Staatsangehörigkeit. Die Zahlen beziehen sich auf Fahndungen und nicht ausschließlich auf rechtskräftig verurteilte Straftäter.

Zahl der Ausländer unter den Gesuchten steigt

Besonders auffällig ist die Entwicklung seit 2020. Damals wurden 3.628 Ausländer wegen Gewaltkriminalität mit Haftbefehl gesucht. Fünf Jahre später waren es 5.201, ein Anstieg um gut 43 Prozent. Bei deutschen Staatsbürgern ging die Zahl dagegen im selben Zeitraum von 2.631 auf 2.388 zurück. Das entspricht einem Rückgang um rund neun Prozent.

Damit ist der gesamte Anstieg der wegen Gewaltkriminalität gesuchten Personen zwischen 2020 und 2025 rechnerisch auf die ausländischen Staatsbürger zurückzuführen. Insgesamt erhöhte sich ihre Zahl von 6.259 auf 7.589. Der Ausländeranteil stieg dabei von knapp 58 auf 68,5 Prozent.

Unter den in der Regierungsantwort einzeln aufgeführten Nationalitäten stellen Rumänen mit 442 wegen Gewaltdelikten Gesuchten die größte Gruppe. Es folgen türkische Staatsbürger mit 394, Polen mit 364 und Syrer mit 363 Personen. Danach kommen Algerier mit 281 und Marokkaner mit 276 Gesuchten. Die genannten Zahlen beziehen sich auf absolute Fallzahlen und berücksichtigen nicht die unterschiedliche Größe der jeweiligen Bevölkerungsgruppen.

Regierung weiß nichts über Bürgergeldbezug

Der Kriminologe Dirk Baier von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften verweist gegenüber Bild auf die statistische Überrepräsentation ausländischer Tatverdächtiger. Als mögliche Ursachen nennt er unter anderem die Alters- und Geschlechterstruktur, Armut und soziale Ausgrenzung. Aus der Haftbefehlsstatistik allein lasse sich allerdings nicht ableiten, wie häufig Deutsche und Ausländer tatsächlich Gewaltdelikte begingen. Zudem könnten sich Menschen mit Verbindungen ins Ausland leichter einer Festnahme entziehen.

Eine weitere Frage kann die Bundesregierung nicht beantworten: Wie viele Menschen mit offenem Haftbefehl gleichzeitig Bürgergeld oder andere Sozialleistungen beziehen, ist den Behörden unbekannt. Zwischen Polizei, Justiz und Sozialbehörden gibt es bislang keinen entsprechenden automatisierten Datenabgleich. Dabei hatte die Koalition bereits im September einen Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch beschlossen.

Dieser sieht vor, insbesondere rechtskräftig verurteilten Straftätern, die ihre Haft nicht antreten, die Grundsicherung zu streichen. Welche weiteren Haftbefehle erfasst werden sollen, ist noch nicht abschließend geregelt. Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer, auf dessen Anfrage die neuen Zahlen zurückgehen, fordert eine weitergehende Regelung. „Wer per Haftbefehl gesucht wird, dem sind sämtliche Sozialleistungen sofort zu streichen“, sagte er der Bild. Wie viele Menschen eine solche Maßnahme überhaupt betreffen würde, kann die Bundesregierung bislang nicht beziffern. (rr)