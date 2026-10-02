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Eskalation und Panik: Sie zerlegen sich weiter: Diese Regierung hat nichts gelernt

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Zerstrittene Regierung: Sie haben sich nicht mehr viel zu sagen: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD, links) und Kanzler Friedrich Merz (CDU).
Zerstrittene Regierung: Sie haben sich nicht mehr viel zu sagen: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD, links) und Kanzler Friedrich Merz (CDU).
Sie haben sich nicht mehr viel zu sagen: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD, links) und Kanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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Sie zerlegen sich weiter: Diese Regierung hat nichts gelernt

Nach den Wahldebakeln blockiert Merz Klingbeils Zuckersteuer, Bas blockiert alles, und die CDU droht mit der Blockade der Steuerreform. Jetzt schaltet sich sogar Bundespräsident Steinmeier ein. Es geht die Panik um.

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Sie haben sich nicht mehr viel zu sagen: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD, links) und Kanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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