Sepp Müller nennt Zwang zur Anti-AfD-Erklärung „ungeheuerlich“

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MAGDEBURG. Der Kandidat für den CDU-Landesvorsitz in Sachsen-Anhalt, Sepp Müller, hat die eidesstattliche Versicherung der Landtagsabgeordneten zur AfD-Wahl (JF berichtete) deutlich kritisiert. „Das ist ungeheuerlich. Sven Schulze muss diesen Vorgang umgehend aufklären“, schrieb er am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst X. „Eine geheime Wahl ist geheim.“ Was aus der CDU-Landtagsfraktion berichtet werde, gehe weit über die Vorwürfe der Journalisten hinaus.

Eine geheime Wahl ist geheim. Das habe ich den Journalisten vorgehalten, die unsere Abgeordneten einzeln nach ihrer Stimme abgefragt haben. Was jetzt aus unserer eigenen Fraktion berichtet wird, geht weit darüber hinaus. Abgeordnete sollten eidesstattlich versichern, wie sie abgestimmt haben, mit dem Mandat als Pfand. Das ist ungeheuerlich. Sven Schulze muss diesen Vorgang umgehend aufklären. — Sepp Müller (@mueller_sepp) October 28, 2026

Zuerst hatte das Nachrichtenportal „Nius“ über die Erklärung berichtet. Demnach soll der geschäftsführende Ministerpräsident von seinen CDU-Fraktionskollegen verlangt haben, eidesstattlich zu erklären, dass sie bei der Wahl des Landtagspräsidiums nicht für AfD-Kandidaten gestimmt haben. Zudem sollten sie bestätigen, keine Absprachen mit den Vertretern der Partei getroffen zu haben. „Sollte bewiesen werden, dass es anders als erklärt ist, stelle ich unverzüglich mein Mandat zur Verfügung“, heißt es wörtlich in der Erklärung, die auf den 13. Oktober datiert wurde.

Schulze bestreitet den Vorgang

Schulze, der auch als Fraktionschef der CDU im Magdeburger Landtag fungiert, bestritt die Berichte gegenüber „Nius“. Allerdings berichtet das Nachrichtenportal, dass er die eidesstattliche Versicherung bereits unterzeichnet vor sich liegen gehabt habe, als die Debatte darüber angefangen habe. Zudem bestätigten mehrere Fraktionsmitglieder gegenüber der dpa, dass sie die Erklärung in einer Fraktionssitzung unterschreiben sollten.

BREAKING NIUS: Teilnehmer der CDU-Fraktionssitzung berichten NIUS, dass Sven Schulze selbst die Eidesstattliche Versicherung (mit der er angeblich rein gar nichts zu tun hatte) bereits UNTERZEICHNET vor sich liegen hatte, als die Debatte darüber begann. — Julian Reichelt (@jreichelt) October 28, 2026

Inzwischen bestätigte allerdings sein Fraktionskollege Ulrich Thomas, die Abgabe der Erklärung vorgeschlagen zu haben. Hintergrund seien die Vorwürfe gewesen, entgegen der Fraktionslinie den AfD-Mann Tobias Rausch als Landtagspräsidenten mitgewählt zu haben, berichtet der Spiegel. Noch vor der Landtagswahl im September hatte er sich gegen eine mögliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei positioniert, um eine AfD-Regierung zu verhindern (JF berichtete).

CDU will Siegmunds Wahl im Dezember boykottieren

Seit Wochen streitet die CDU in Sachsen-Anhalt über die Wahl Rauschs. Bei der konstituierenden Landtagssitzung Anfang Oktober war er zum ersten AfD-Landtagspräsidenten gewählt worden. Er hatte in einer geheimen Wahl 48 Stimmen erhalten, vier mehr als die angekündigte Mehrheit aus AfD und BSW. Demnach hätte es Stimmen aus der Union gegeben. Schulze hatte zuvor seine Abgeordneten angewiesen, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Zu Rauschs erstem Stellvertreter wurde der bisherige Fraktionsvize Hans-Thomas Tillschneider mit 44 Ja-Stimmen gewählt worden. Allerdings hatten alle Parteien mit Ausnahme der AfD angekündigt, ihn nicht zu unterstützen.

Wenige Tage nach der Wahl Rauschs beschloss die CDU-Fraktion, die ersten zwei Wahlgänge bei der Ministerpräsidentenwahl im Dezember zu boykottieren. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte zuvor erklärt, sich nur in der ersten Runde zur Wahl zu stellen.

Dabei kündigte der ehemalige Fraktionschef Guido Heuer an, dem Beschluss nicht zu folgen (JF berichtete). „Ich werde mich nicht vor einer geheimen Wahl, auch nicht nach einer geheimen Wahl, dazu erklären“, sagte er „Nius“. Als Einziger von 15 Abgeordneten enthielt er sich bei dem Boykottbeschluss. Zudem kritisierte er die Brandmauer in ihrer jetzigen Form. Stattdessen brauche man eine Politik der „roten Linien“. Bei einzelnen Sachfragen müsse die Union auch wechselnde Mehrheiten zulassen. Gleichwohl schloss er sowohl eine Koalition mit der AfD als auch eine Duldung der von ihr geführten Regierung aus. (kuk)