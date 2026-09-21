Selbst im linken Berlin wird es langsam schwieriger, die AfD auszugrenzen

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Anders als in den ostdeutschen Flächenländern wachsen die Bäume für die AfD in Berlin noch nicht allzu weit in den Himmel. Zwar konnten die Blauen rund um Spitzenkandidatin Kristin Brinker ihren Stimmanteil bei der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag auf 16,3 Prozent steigern; es ist das beste Landesergebnis in der Hauptstadt seit Gründung der Partei. Allerdings bliebe diese damit hinter den Umfragen zurück. Die hatten die AfD wiederholt bei 18 Prozent gesehen. Zudem hatte die Partei bereits 2016 bei ihrem ersten Antreten in Berlin 14,2 Prozent errungen. Die Steigerung zu jetzt fällt also eher gering aus.

Das ändert allerdings nichts daran, dass es selbst in der „Regenbogenhauptstadt“, die gerade eine linksradikale Partei mit Abstand auf Platz eins gewählt hat, für die anderen zunehmend schwierig wird, die AfD zu ignorieren. Im Abgeordnetenhaus wird es zwar weiterhin problemlos möglich sein, die Brinker-Truppe hinter der Brandmauer einzubetonieren. In den zwölf Bezirken, deren Parlamente am Sonntag ebenfalls gewählt wurden, sieht es jedoch etwas anders aus.

AfD drängt in Bezirksregierungen

Dazu muss man wissen, dass die Regierungsbildung dort anders funktioniert als im Land. Jeder Bezirk hat sechs sogenannte Bezirksstadträte, die zusammen die Bezirksregierung bilden. Diese Bezirksstadträte werden aber nicht etwa einfach von einer politischen Koalition im Bezirksparlament entsandt. Vielmehr entscheidet eine mathematische Formel darüber, welche Partei wie viele Bezirksstadträte nominieren darf.

Vor dieser Wahl hatte die AfD bereits Anspruch auf die Nominierung von Kandidaten für vier Bezirksstadträte. Allerdings müssen die Kandidaten gewählt werden. Und so kam es, dass die AfD von den vier Ämtern am Ende tatsächlich nur eines in wirklich besetzen konnte, da die anderen Parteien in den anderen drei Fällen ihre Zustimmung verweigerten.

Doch die jetzigen Wahlergebnisse machen dieses „Brandmauer“-Gebaren schwieriger. Denn die AfD hat nun nach Berechnungen, die die JUNGE FREIHEIT mithilfe Künstlicher Intelligenz durchgeführt hat, nicht mehr Anspruch auf Nominierung von vier Bezirksstadträten, sondern von 13. In drei Bezirken – Lichtenberg, Treptow-Köpenick, Spandau – sind es zwei AfD-Bezirksstadträte auf einmal. In Marzahn-Hellersdorf darf die AfD sogar drei der sechs Stadträte nominieren.

Stärkste Kraft im Bezirk

In dem Plattenbau-Bezirk ganz im Osten wurde die AfD bei den Bezirkswahlen nämlich mit einem Ergebnis von 33,8 Prozent stärkste Kraft. Die Linke folgt mit 20,3 Prozent und damit erst mit großem Abstand. Daraus folgt auch, dass die AfD theoretisch sogar das Zugriffsrecht auf den Bezirksbürgermeister hat. Doch auch der muss im Bezirksparlament eine Mehrheit bekommen.

Werden sich die anderen Parteien weiter weigern, die AfD-Bezirksstadträte mitzuwählen? Zögen sie dies in Marzahn-Hellersdorf durch, bestünde das Bezirksamt in der Konsequenz künftig nur noch aus drei Bezirksstadträten statt aus sechs, wie eigentlich gesetzlich vorgesehen.

Das Bezirksamt könnte dann zwar trotzdem seine Arbeit aufnehmen. Dafür reichen laut Bezirksverwaltungsgesetz drei Mitglieder gerade so aus. Allerdings müssten diese drei Bezirksstadträte dann die Verantwortung von eigentlich sechs Bezirksstadträten übernehmen, sich also um mehr Aufgaben kümmern.

CDU stößt an die Brandmauer-Grenzen

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die CDU so in eine unmögliche Lage manövrieren würde, die jener in den ostdeutschen Flächenländern gleich. Verweigerte sie nämlich den AfD-Kandidaten in Marzahn-Hellersdorf die Wahl, müsste sie zumindest die Linken-Kandidaten mitwählen, um das Bezirksamt rechtlich handlungsfähig zu machen. Denn die Linke ist auf die Christdemokraten angewiesen, um ihre zwei Bezirksstadträte durchzubringen.

In diesem Fall säße dann ein CDU-Bezirksstadtrat mit zwei linken Stadträten im Bezirksamt. Noch absurder würde die Situation dadurch, dass die Linke dann als zweitstärkste Kraft auch Anspruch auf den Posten des Bezirksbürgermeisters erheben dürfte (der ja eigentlich der AfD zusteht).

In den anderen Bezirken ist die Situation weniger vertrackt: Hier wäre die CDU zumindest nicht gezwungen, Bewerber der Linkspartei mitzuwählen, um ein handlungsfähiges Bezirksamt auf die Beine zu stellen. Allerdings würde die Fortführung der Brandmauerpolitik gegenüber der AfD auch hier bedeuten, dass in den Bezirksämtern künftig Posten vakant bleiben, deren Besetzung eigentlich gesetzlich vorgesehen ist.