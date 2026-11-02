Schulze über eidesstaatliche Erklärung: „Ich hätte ein unterschriebenes Papier abgegeben“

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MAGDEBURG. Sachsen-Anhalts geschäftsführender Ministerpräsident und CDU-Fraktionsvorsitzender, Sven Schulze, hat die eidesstattliche Erklärung nach der Wahl des Landtagspräsidenten nicht verurteilt. „Wenn sich die Fraktion dafür entschieden hätte, hätte ich ein unterschriebenes Papier abgegeben“, sagte der Politiker am Montag der Volksstimme. „Ich habe mich bei der gesamten Debatte neutral verhalten.“

Hintergrund ist eine eidesstattliche Versicherung, die der Abgeordnete Ulrich Thomas während einer Fraktionssitzung der CDU Sachsen-Anhalt ausgab und deren Wortlaut vorlas (JF berichtete). Die Christdemokraten sollten versichern, dass sie weder Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten noch Hans-Thomas Tillschneider (beide AfD) zum stellvertretenden Landtagspräsidenten gewählt haben sollen. Anfangs hieß es laut „Nius“, dass Schulze selbst die Papiere ausgeteilt hätte.

Abgeordneter über Schulze: „Das hat doch nichts mit Neutralität zu tun“

Der amtierende Ministerpräsident unterbrach die Aushändigung des Papieres nicht. „Er ließ das einfach laufen“, sagte ein Abgeordneter gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. Weitere Teilnehmer der Fraktionssitzung bestätigten dies. Zudem gaben mehrere Christdemokraten an, dass Schulze die eidesstaatliche Erklärung umgehend unterschrieben hätte, während andere Abgeordnete dem widersprachen.

Gegenüber der Volksstimme bekräftigten nun erneut mehrere CDU-Politiker, dass Schulze seine Unterschrift sofort gesetzt hätte. „Ich konnte es nicht fassen“, sagte ein Abgeordneter der Zeitung. „Das hat doch nichts mit Neutralität zu tun.“ Nach einer umgehend aufkommenden Debatte wurde das Papier wieder eingesammelt und die Idee verworfen. Inzwischen lasse Landtagspräsident Rausch derzeit prüfen, ob der Vorgang als versuchte Nötigung von Mandatsträgern strafrechtlich relevant ist.

Papier löste Empörung aus

Innerhalb der Fraktion hätte der Vorgang zunächst nicht für Empörung gesorgt, weil die Idee schnell verworfen wurde und nicht Schulze die Zettel austeilte, sagte ein Abgeordneter im Gespräch mit der JF. Jedoch löste die Berichterstattung zwei Wochen nach dem Fall heftige Kritik aus, teilweise auch innerhalb der CDU. Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) forderte von Schulze, dass er den Vorgang umgehend aufklärt. „Das ist ungeheuerlich“, schrieb er auf X.

Eine geheime Wahl ist geheim. Das habe ich den Journalisten vorgehalten, die unsere Abgeordneten einzeln nach ihrer Stimme abgefragt haben. Was jetzt aus unserer eigenen Fraktion berichtet wird, geht weit darüber hinaus. Abgeordnete sollten eidesstattlich versichern, wie sie abgestimmt haben, mit dem Mandat als Pfand. Das ist ungeheuerlich. Sven Schulze muss diesen Vorgang umgehend aufklären. — Sepp Müller (@mueller_sepp) October 28, 2026



Bei der kommenden Fraktionssitzung am Dienstag soll über die politische Zukunft Schulzes diskutiert werden. Er selbst plane nicht, das Amt des Fraktionsvorsitzenden abzugeben. „Ich habe allen Parteimitgliedern einen Brief geschrieben und darum gebeten, mir eine Chance zu geben“, sagte Schulze der Volksstimme. (mas)