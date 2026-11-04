Schulze trotzt dem Wahldebakel und stellt einen Haushalt auf

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MAGDEBURG. Die FDP gar nicht mehr im Sachsen-Anhalter Landtag, die SPD einstellig und die CDU mehr als halbiert. Trotzdem erarbeiten die Minister der drei Parteien mit Regierungschef Sven Schulze (CDU) an der Spitze jetzt einen Haushalt für das Jahr 2027. Mit den Worten „Wir sind nicht geschwächt“ begründete der geschäftsführende Ministerpräsident die Arbeit. Er wolle demonstrieren, sein Kabinett sei weiter „handlungsfähig“.

Tatsache ist allerdings, dass die im Landtag verbliebenen Regierungsparteien CDU und SPD gemeinsam nur auf 23 der 83 Sitze kommen. Die AfD stellt 39 Abgeordnete. Wie Schulze bei diesen Mehrheitsverhältnissen seinen Haushalt durchbekommen möchte, erklärte er am Dienstag vor der Landespressekonferenz nicht schlüssig.

Stattdessen sagte der CDU-Politiker nach der Kabinettssitzung zum Haushaltsentwurf, den er und seine geschäftsführende Regierung erst im kommenden Jahr vorlegen wollen: „Wir arbeiten jeden Tag an dem Thema.“

Schulzes Haushalt kommt erst nach Siegmund-Wahl

Noch eine Sache könnte die Arbeit an dem Haushaltsentwurf obsolet machen: Am 15. Dezember steht im Landtag die Wahl des Ministerpräsidenten an. Dabei tritt AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund an. Nach den erfolgreichen Abstimmungen für Landtagspräsident Tobias Rausch und seinen ersten Stellvertreter Hans-Thomas Tillschneider gilt es als nicht unwahrscheinlich, dass auch Siegmund gewählt wird. Eine neue Regierung würde dann einen eigenen Haushaltsentwurf vorlegen.

Schulze betonte dennoch, dass ein ein Entwurf für einen ausgeglichenen Haushalt die wichtigste Aufgabe der Landesregierung sei. Als Knackpunkt bezeichnete der Regierungschef, der in Personalunion auch Fraktionsvorsitzender der CDU ist, die hohen Personalkosten, die ein Drittel des Haushalts ausmachten.

Die Zahl der öffentlich Bediensteten will er aber nicht weiter reduzieren. Man sei nach zwei Jahren Einstellungsstopp an Grenzen gestoßen. Erwartungen der klammen Städte, Gemeinden und Landkreise nach mehr Geld dämpfte der Ministerpräsident: „Es geht am Ende darum, dass man mit dem Geld, was man hat, auskommen muss.“

Finanzminister tritt auf die Bremse

Ein wenig auf die Bremse trat Schulzes Finanzminister Michael Richter (CDU). Der hatte bereits zuvor gesagt: „Selbst wenn man in diesem Jahr noch einen Haushaltsentwurf verhandeln würde, wird 2027 mit einer vorläufigen Haushaltsführung beginnen.“

Die vorläufige Haushaltsführung greift, wenn ein Haushalt nicht vor Beginn des neuen Jahres verabschiedet wird. Dies ist nach Schulzes Zeitplanung ausgeschlossen. Er will den Entwurf im Januar im Landtag einbringen. Damit ist klar: Die Landesregierung – gleichgültig, welche Parteien sie letztlich stellen – darf Geld zunächst nur eingeschränkt ausgeben. Und zwar vor allem zur Aufrechterhaltung der Verwaltung und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. (fh)