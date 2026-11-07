Schulze öffnet Tür für Zustimmung zu AfD-Anträgen

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MAGDEBURG. Die CDU in Sachsen-Anhalt verabschiedet sich offenbar teilweise von ihrer bisherigen strikten „Brandmauer“ zur AfD. Der noch geschäftsführende Ministerpräsident Sven Schulze (CDU), der zugleich als Landeschef und Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten fungiert, schließt zumindest eine Zustimmung seiner Fraktion zu AfD-Anträgen künftig ausdrücklich nicht mehr aus. „Wir werden von Fall zu Fall entscheiden“, sagte Schulze der Mitteldeutschen Zeitung am Freitag. Maßgeblich sei dabei allein die Frage, ob ein Antrag dem Land nütze.

Zugleich warnte Schulze die AfD davor, die CDU als verlässlichen Mehrheitsbeschaffer einzuplanen. Eine generelle Zusammenarbeit stellte er damit nicht in Aussicht. Auch bei eigenen parlamentarischen Vorhaben will sich die CDU nicht von der AfD abhängig machen.

Partei und Fraktion hätten vereinbart, sich auf ihre eigenen politischen Schwerpunkte zu konzentrieren. Entsprechende Initiativen werde man unabhängig davon einbringen, welche Fraktionen ihnen am Ende zustimmten. Eigentlich ist bereits eine Teilkooperation mit der AfD laut Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU nicht vorgesehen und gilt als streng verboten.

Schulzes Doppelrolle sorgt für Kritik

Neben dem künftigen Umgang mit der AfD nahm Schulze auch zu seiner umstrittenen Ämterkombination Stellung (JF berichtete). Unmittelbar nach der Landtagswahl hatte er neben seiner Funktion als geschäftsführender Ministerpräsident auch den Vorsitz der CDU-Landtagsfraktion übernommen. Die Personalentscheidung löste innerhalb der Partei und darüber hinaus Kritik aus. Dabei wurden auch Fragen zur Gewaltenteilung und zur Trennung von Regierung und Opposition aufgeworfen.

Schulze verteidigte seinen Schritt mit dem Hinweis auf seine politische Erfahrung. Er wolle nicht nur der Fraktion, „sondern auch dem Land noch viel geben“. Seine Kenntnisse aus der bisherigen Regierungsarbeit sehe er als Vorteil, den er sowohl für Sachsen-Anhalt als auch für die CDU einsetzen könne.

Seine geschäftsführende Regierung bezeichnete Schulze unterdessen als weiterhin „voll handlungsfähig“. Bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten werde das Kabinett seine Aufgaben wahrnehmen. Die Verantwortung für die nächsten Schritte liege nun bei der AfD, wie er bereits zuvor mehrfach unterstrichen hatte.

Machtfrage vor der Ministerpräsidentenwahl

In der Vergangenheit war wiederholt die Frage aufgekommen, ob Schulze die verfassungsrechtlichen Spielräume einer geschäftsführenden Regierung nutzen könnte, um länger im Amt zu bleiben. Nun verwies er darauf, dass die Verfassung ausdrücklich die Wahrung der Geschäfte vorsehe und nicht lediglich die Fortführung laufender Angelegenheiten. Daraus leite sich ab, dass die Regierung ihre Arbeit grundsätzlich fortsetzen könne.

Einen längeren Verbleib in beiden Ämtern stellte Schulze allerdings in Abrede. „Ich werde nicht mit beiden Funktionen in die Weihnachtspause gehen“, kündigte er an.

Offen blieb dagegen, wie sich die CDU bei der für Dezember vorgesehenen Wahl des Ministerpräsidenten verhalten wird. Auch zum Vorschlag, die CDU-Abgeordneten könnten während der Abstimmung den Plenarsaal verlassen, um Spekulationen über mögliche Stimmen für den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund zu verhindern, wollte sich Schulze „nicht jede Woche neu äußern“. „Dazu ist aktuell alles gesagt“, erklärte er. (rsz)