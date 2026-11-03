Schon mehr als 1.500 SPD-Mitglieder gegen Rot-Rot-Grün in Berlin

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BERLIN. Mehr als 1.500 Mitglieder der SPD haben sich inzwischen gegen eine rot-grün-rote Koalition in Berlin ausgesprochen. Den offenen Brief „Nicht um jeden Preis“ haben mittlerweile 1.525 Sozialdemokraten unterzeichnet. Darunter sind neben Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius auch die früheren Bundesminister Karl Lauterbach, Nancy Faeser, Christine Lambrecht und Ulla Schmidt sowie der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel.

Auch aus der Berliner Landespolitik erhält die Initiative Unterstützung. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und der frühere Landesvorsitzende Martin Hikel gehören zu den Unterzeichnern. Hinzu kommen zahlreiche Bundestagsabgeordnete, darunter der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler.

Sie alle bezweifeln, dass die Berliner Linkspartei unter ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp in der Lage ist, die Hauptstadt verantwortlich zu regieren. Ins Leben gerufen wurde die Initiative allerdings nicht von der Parteiprominenz, sondern von rund 20 ehrenamtlich engagierten Sozialdemokraten. Zu ihnen gehört der 53jährige Intensivpfleger Alexander Eichholtz aus Berlin-Pankow, der an der Charité arbeitet. Die Gruppe habe bereits Mitte Oktober begonnen, über die geplante Koalition zu diskutieren. „Mit dieser Resonanz haben wir zwar nicht gerechnet“, sagte Eichholtz dem Tagesspiegel. Die Vorstellung, in der Berliner SPD herrsche weitgehend Einigkeit über das Bündnis, sei jedoch von Anfang an falsch gewesen.

Initiator wirft Linkspartei Nähe zu Islamisten vor

Eichholtz begründet seinen Widerstand insbesondere mit dem Umgang der Berliner Linken mit Antisemitismus und Clankriminalität. Die Partei ducke sich vor Clan-Kriminellen, Islamisten und Judenhassern weg, kritisierte er. Zudem zweifelt er an der Finanzierbarkeit ihrer Wahlversprechen. Berlin sei hoch verschuldet, die Infrastruktur marode. Dennoch habe die Linkspartei zahlreichen Interessengruppen weitreichende Zusagen gemacht.

Besonders scharf fällt seine Kritik an den bisherigen Sondierungsgesprächen aus. „Die SPD ist seit dem Start der Sondierungen durch die Irrungen und Wirrungen der Linken getrieben“, sagte Eichholtz. Die Sozialdemokraten müssten sich ständig mit neuen Kontroversen um ihren möglichen Koalitionspartner beschäftigen, statt über Lösungen für Berlin zu verhandeln. Er verwies unter anderem auf die Kontakte einzelner Linken-Politiker ins Clanmilieu und den Streit um antisemitische Positionen innerhalb der Partei.

Auch die geplante Vergesellschaftung großer privater Wohnungskonzerne bereitet den Unterzeichnern Sorgen. Im offenen Brief warnen sie vor Entschädigungskosten von bis zu 16 Milliarden Euro und zusätzlichen Schulden. Eichholtz befürchtet, dass die Linkspartei ihre Versprechen nicht einhalten kann und die Enttäuschung der Wähler anschließend der SPD angelastet wird.

SPD-Rebellen zweifeln an Eralps Eignung

Die Unterzeichner greifen auch Eralp persönlich an. Hintergrund ist ein Bericht des Spiegel, wonach die Linken-Spitzenkandidatin Angst vor bestimmten islamistischen Kräften in ihrem politischen Umfeld hat. Wer sich davon in seinem Handeln beeinflussen lasse, könne nicht die Verantwortung für die Sicherheit Berlins übernehmen, argumentieren die Sozialdemokraten. Eralp hat die Zweifel an ihrer Eignung zurückgewiesen.

Dabei richtet sich der Protest ausdrücklich gegen den Berliner Landesverband und nicht gegen die Linkspartei insgesamt. Die rot-rote Koalition unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern wird im Brief sogar gelobt. Für Berlin halten die Unterzeichner dagegen auch den Gang in die Opposition für vertretbar.

Am Montag haben die offiziellen Koalitionsverhandlungen zwischen Linken, Grünen und SPD begonnen. Die Linke war bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden, während die SPD lediglich 12,1 Prozent erreichte. Linken-Bundeschef Luigi Pantisano forderte die Kritiker auf, den Wählerwillen und die Entscheidungen des Berliner Landesverbandes zu respektieren. Über einen ausgehandelten Koalitionsvertrag sollen am Ende die SPD-Mitglieder abstimmen. (rr)