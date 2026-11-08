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JF-Exklusiv: Schockzahlen: So massiv ist der Ausländeranteil unter Tatverdächtigen seit 2015 gestiegen

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JF-Exklusiv: Schockzahlen: So massiv ist der Ausländeranteil unter Tatverdächtigen seit 2015 gestiegen

Polizisten fixieren einen Tatverdächtigen (Symbolbild). Oft ist es ein Ausländer. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
Polizisten fixieren einen Tatverdächtigen (Symbolbild). Oft ist es ein Ausländer. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
Polizisten fixieren einen Tatverdächtigen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
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Schockzahlen: So massiv ist der Ausländeranteil unter Tatverdächtigen seit 2015 gestiegen

Die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger ist binnen zehn Jahren enorm gestiegen – vor allem bei Gewaltkriminalität und in einer bestimmten Region. In vielen Städten werden inzwischen mehr ausländische als deutsche Tatverdächtige registriert. Die JF schlüsselt die brisanten Zahlen auf.

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Polizisten fixieren einen Tatverdächtigen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
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