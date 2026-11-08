Schneider predigt E-Autos – privat fährt er 13 Jahre alten Diesel

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BERLIN. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat zugegeben, ein 13 Jahre altes Auto mit Verbrennungsmotor zu fahren. „Privat fahren wir einen 13 Jahre alten Diesel“, sagte Schneider der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Öffentlich wirbt der 50jährige mit Nachdruck für den Umstieg auf Elektroautos. Den Verbrennungsmotor betrachtet er langfristig als Auslaufmodell. Im eigenen Alltag setzt der Minister allerdings noch auf bewährte Dieseltechnik.

Auf die Frage, warum ausgerechnet der Umweltminister noch einen älteren Diesel fahre, verwies Schneider darauf, derzeit kein neues Fahrzeug zu benötigen. „Aber wenn ein Neukauf ansteht, ist es die rationale Entscheidung, auf ein Elektroauto umzusteigen“, betonte Schneider.

Der SPD-Politiker ist überzeugt, dass sich die Elektromobilität auch ohne politische Vorgaben durchsetzen werde. Deshalb sehe er das geplante Verbrenner-Aus mittlerweile gelassener. „Die Zeit wird kommen, wo der Verbrenner allenfalls noch ein Hobby sein wird“, sagte Schneider. Als Beispiel nannte er seinen aus der DDR stammenden Zweitakter. Mit seiner alten Simson, an der er „schraube“, drehe er „am Wochenende eine kleine Runde“.

Schneider kritisiert Autobauer wegen neuer Verbrenner-Investitionen

Wenig Verständnis zeigte der Minister dagegen für deutsche Automobilhersteller, die ihre Investitionen in Verbrennungsmotoren wieder ausweiten. Unternehmen wie Mercedes und Porsche seien mit einer solchen Strategie auf dem Holzweg. „So sehe ich das“, stellte Schneider klar. „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln – das ist selten eine kluge Strategie.“ Einen besonderen „Artenschutz“ für die Verbrenner-Technologie werde es von ihm nicht geben.

Auf der anderen Seite verteidigte der Sozialdemokrat Subventionen von Elektroautos. Seit Einführung einer sozial gestaffelten Kaufprämie (JF berichtete) sei der Absatz nach seinen Angaben um 75 Prozent gestiegen. Auch für das kommende Jahr stehe ausreichend Geld für das Förderprogramm zur Verfügung. Hohe Kraftstoffpreise könnten den Wechsel zur Elektromobilität aus Schneiders Sicht zusätzlich beschleunigen.

Minister kündigt steigende Kosten für Öl und Gas an

Allerdings hält der Umweltminister kurzfristige staatliche Eingriffe bei den Spritpreisen für gerechtfertigt. Die Menschen hätten momentan kaum Möglichkeiten, unmittelbar auf andere Antriebsformen umzusteigen. Langfristig wolle die Bundesregierung fossile Energieträger jedoch nicht preisgünstiger machen. „Wir müssen den Menschen glaubwürdig sagen: Öl und Gas werden teurer. Stellt euch bitte darauf ein und überlegt zum Beispiel, ob ein E-Auto nicht günstiger ist“, mahnte Schneider.

Auch am europäischen CO₂-Handel, der auf Verkehr und Gebäude ausgedehnt werden soll, will der Umweltminister festhalten. Der geplante Start im Jahr 2028 solle nicht verschoben werden. Wie die Ausweitung des EU-Zertifikatehandels konkret mit niedrigeren Strompreisen einhergehen soll, für die er sich aussprach, ließ er offen. (rsz)