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„Hat hohe Priorität“: Rettet Prien das rot-rot-grüne Vorfeld Sachsen-Anhalts?

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Bundesfamilienministerin Karin Prien
Bundesfamilienministerin Karin Prien
Sorgt sich um NGOs in Sachsen-Anhalt: Bundesfamilienministerin Karin Prien. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora / KI
JF-Plus Icon Premium „Hat hohe Priorität“
 

Rettet Prien das rot-rot-grüne Vorfeld Sachsen-Anhalts?

In Sachsen-Anhalt könnte eine AfD-Regierung NGOs das Geld zusammenstreichen. Nun schmiedet das CDU-geführte Bundesfamilienministerium Pläne, um die Organisationen finanziell aufzufangen. Dabei sind die eng mit der Konkurrenz von SPD, Linken und Grünen verwoben.

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Sorgt sich um NGOs in Sachsen-Anhalt: Bundesfamilienministerin Karin Prien. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora / KI
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