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JF-Exklusiv: Reservistenverband will offenbar AfD-Funktionäre von Ämtern ausschließen

JF-Exklusiv: Reservistenverband will offenbar AfD-Funktionäre von Ämtern ausschließen

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Ein Reservist der Bundeswehr trägt im Rahmen eines Reservistenappells zum Nationalen Veteranentag ein Abzeichen mit der Aufschrift „Ich habe meinen Schwur bekräftigt“ und dem Zusatz „1. Reservistengelöbnis 2025“ auf seiner Uniform. Symbolbild: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
Ein Reservist der Bundeswehr trägt im Rahmen eines Reservistenappells zum Nationalen Veteranentag ein Abzeichen mit der Aufschrift „Ich habe meinen Schwur bekräftigt“ und dem Zusatz „1. Reservistengelöbnis 2025“ auf seiner Uniform. Symbolbild: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
Ein Reservist der Bundeswehr. Symbolbild: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
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Reservistenverband will offenbar AfD-Funktionäre von Ämtern ausschließen

Der Reservistenverband der Bundeswehr verschärft seine Regeln für politische Funktionsträger. Auch AfD-Politiker werden davon betroffen sein. Ein Bundeswehrsoldat wirft der Verbandsführung gegenüber der JUNGEN FREIHEIT Ausgrenzung vor und stellt eine grundsätzliche Frage.

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Ein Reservist der Bundeswehr. Symbolbild: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
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