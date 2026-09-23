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Bundestagsfraktion: Rekordstrafe: Deswegen geht die AfD nun gegen Matthias Moosdorf vor

Bundestagsfraktion: Rekordstrafe: Deswegen geht die AfD nun gegen Matthias Moosdorf vor

Bundestagsfraktion: Rekordstrafe: Deswegen geht die AfD nun gegen Matthias Moosdorf vor

Markus Frohnmaier und Matthias Moosdorf. Nun gelten beide als Gegenspieler, was die Besetzung der Auschußposten für die AfD angeht.
Markus Frohnmaier und Matthias Moosdorf. Nun gelten beide als Gegenspieler, was die Besetzung der Auschußposten für die AfD angeht.
Markus Frohnmaier und Matthias Moosdorf. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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Rekordstrafe: Deswegen geht die AfD nun gegen Matthias Moosdorf vor

Lange war Matthias Moosdorf außenpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag. Dann verliert er den Posten an einen Parteikollegen und greift diesen später in einer internen Mail massiv an. Nun zieht die Fraktion Konsequenzen.

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Markus Frohnmaier und Matthias Moosdorf. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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