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JF-Exklusiv: Hat Ulrich Siegmund die Reinigung beauftragt? Jetzt spricht die Firma

JF-Exklusiv: Hat Ulrich Siegmund die Reinigung beauftragt? Jetzt spricht die Firma

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Spezialreinigung: reicht nicht aus gegen Deutschlandfarben Foto: „Nius“ / Screenshot: JF
Spezialreinigung: reicht nicht aus gegen Deutschlandfarben Foto: „Nius“ / Screenshot: JF
Spezialreinigung: Warum wurden die Farben nicht entfernt? Foto: „Nius“ / Screenshot: JF
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Hat Ulrich Siegmund die Reinigung beauftragt? Jetzt spricht die Firma

Linke sprechen von einer durch die AfD inszenierten Aktion. Jetzt äußert sich das Magdeburger Reinigungsunternehmen, das mit der Beseitigung der aufgemalten Deutschlandfahne beauftragt wurde – und erklärt, warum die Nationalfarben noch immer dort sind.

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Spezialreinigung: Warum wurden die Farben nicht entfernt? Foto: „Nius“ / Screenshot: JF
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