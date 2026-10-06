Regierungskrise: Vertrauen wir uns noch? Gibt es Neuwahlen?

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BERLIN. Weil derzeit in der Regierung nichts mehr vorangeht, wollen CDU/CSU und SPD am Mittwoch auf dem Koalitionsgipfel Grundsatzfragen klären: Gibt es überhaupt noch eine Basis für eine weitere Zusammenarbeit? Reicht das Vertrauen noch aus, um ein Land in der Krise zu regieren? Die Bild berichtet von der „Vertrauensfrage“, die sich die Partner gegenseitig stellen wollen.

Denn es hakt an allen Ecken und Enden. Bei Pflege, Arbeit und Steuern blockieren sich Union und Sozialdemokraten gegenseitig. Zuletzt kassierte Kanzler Friedrich Merz (CDU) den völlig aus dem Ruder gelaufenen Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur Zuckersteuer als „nicht mehrheitsfähig“ ein. Die Unions-Fraktion droht zudem offen mit der Ablehnung der Steuerreform, sollte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) nicht endlich die verabredeten Gesetze gegen Sozialmissbrauch vorlegen.

Bas ist zudem seit zwei Wochen aus „dringenden familiären Gründen“ nicht mehr im Dienst. Sie fehle entschuldigt, heißt es. Auch für die nächste Woche hat sie sich abgemeldet. Laut Ministerium geht es nun um einen „Trauerfall im engsten Familienkreis“. Zuletzt öffentlich aufgetreten war die Arbeitsministerin am 23. September.

Regierungsklima im Eimer

Das Koalitionsklima ist am Ende. SPD und Union werfen sich gegenseitig vor, der jeweils andere wolle das Bündnis bei sich bietender Gelegenheit beenden. Gerüchte kursieren, und Medien spekulieren. Die Union weiß nicht mehr, welches Wort gelte. Denn heimliche SPD-Chefin sei nach der Mecklenburg-Vorpommern-Wahl nun die dortige Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Und diese wolle nur Umverteilung und keine Sozial-Reformen, die Deutschland wieder auf Kurs brächten.

Daher heißt es nun: „Wir können erst über Sachfragen reden, wenn wir Grundsätzliches geklärt haben. Es geht um die Frage des Vertrauens. Die müssen wir uns stellen“, sagte ein namentlich nicht genannter Koalitionär der Bild.

Beide Seiten seien sich nun einig, dass man in der Regierung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne. Bei ihrem Treffen am Mittwoch müssten Merz und Klingbeil sowie CSU‑Chef Markus Söder und SPD‑Chefin Bärbel Bas die strittigen Sachfragen zurückstellen. Es gehe darum, wieder Vertrauen herzustellen – nach vielen gegenseitigen Vorwürfen in der Folge der Landtagswahlen von Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Strebt Schwesig nach Neuwahlen im Februar?

Damit rücken die großen Themen Arbeitsmarkt, Steuer- und Rentenreform, Zucker-, Plastik- und Kryptowährungssteuer nun in den Hintergrund. Diese sollen – falls man sich einigt, weiter gemeinsam zu regieren – an die Unterhändler übergeben werden. Heißt: Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU), Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Finanzstaatssekretär Björn Böhning (SPD) müssten sich dann inhaltlich einigen.



Damit wolle man auch die Chefs entlasten, die sich in den vergangenen Wochen nur noch um die Streitigkeiten statt um ihre Regierungsressorts kümmern mussten. Doch fraglich ist, wer bei den Sozialdemokraten der wirkliche Boss ist.

Aus der Union heißt es, Klingbeil habe einen Deal mit Schwesig: Diese solle bei Neuwahlen im Februar Kanzlerkandidatin werden und dabei ihren Anti-AfD-Wahlkampf aus Mecklenburg-Vorpommern wiederholen. Im Gegenzug dürfe der 46-Jährige unter ihr Parteichef bleiben. (fh)