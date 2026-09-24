Regierung diskutiert über Ende der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren

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BERLIN. Die Bundesregierung diskutiert offenbar darüber, die Mindestarbeitszeit für eine abschlagsfreie Rente zu erhöhen. Aktuell gilt, dass Arbeitnehmer nach 45 ununterbrochenen Beitragszahlerjahren ohne Abschläge in Rente gehen dürfen. Teile der Bundesregierung fordern laut der Bild-Zeitung, die Zahl der Beitragsjahre auf 46 oder 47 Jahre zu erhöhen.

Eine andere diskutierte Reform ist es laut der Zeitung, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren nur noch jenen gewährt werden soll, die einer anstrengenden körperlichen Arbeit nachgehen. Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sagte dazu der Bild-Zeitung: „Wir haben in der Koalition eine klare Vereinbarung: Härtefälle ja, Regelfälle nein. Ohne eine Änderung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren kann es keine Rentenreform geben.“

Auch eine Kürzung der Erziehungszeiten, die auf die Beitragsjahre angerechnet werden, steht zur Debatte. Bisher gilt, dass Erziehungszeiten von der Geburt des ersten Kindes bis zum zehnten Geburtstag des letzten Kindes berücksichtigt werden.

Vorsitzende der Rentenkommission pocht auf Reform

Die Vorsitzende der Rentenkommission, Constanze Janda, verteidigte gegenüber dem Tagesspiegel die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Die geplante Regeländerung sei „wirklich zentral, weil diese Rentenart jedes Jahr Kosten in Milliardenhöhe mit sich bringt und das Geld dringend anderweitig gebraucht wird“.

Innerhalb der Landesregierungen werden die Pläne jedoch kritisch gesehen. Vor allem die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer äußern hier Bedenken. So forderten etwa die Landeschefs von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, Thüringen, Mario Voigt und Sachsen, Michael Kretschmer (alle CDU), im August in einem Brief an die Bundesregierung, an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren festzuhalten. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manela Schwesig (SPD) hatte sich zuletzt für den Erhalt der aktuellen Renten-Regelung ausgesprochen. (st)