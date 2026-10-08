Jetzt sollen die CDU-Abgeordneten aus der Partei fliegen

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MAGDEBURG. Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, hat Parteiausschlussverfahren gegen Christdemokraten verlangt, die den AfD-Politiker Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt haben könnten. „Sollte sich herausstellen, dass CDU-Abgeordnete den AfD-Kandidaten zum Landtagspräsidenten gewählt haben, erwarte ich, dass die Partei gegen sie ein Parteiausschlussverfahren einleitet“, sagte er der Augsburger Allgemeinen.

Die Abgrenzung zur AfD sei verbindlich, betonte der Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). „Unsere Grundsätze dürfen keine unverbindlichen Empfehlungen sein, und es darf auch keine regionalen Rabatte geben.“ Wer für Rausch gestimmt hat, ist wegen der geheimen Wahl allerdings nicht öffentlich bekannt.

Rausch erhielt am Dienstag 48 Ja-Stimmen und wurde damit als erster AfD-Politiker Präsident eines deutschen Landesparlaments. Die AfD verfügt über 39 Mandate, das BSW hatte die Unterstützung seiner fünf Abgeordneten angekündigt. Selbst bei geschlossenem Abstimmungsverhalten beider Fraktionen kamen damit vier weitere Stimmen hinzu. 29 Abgeordnete stimmten gegen Rausch, fünf enthielten sich.

Der Erste schwört, Rausch nicht gewählt zu haben

Innerhalb der CDU wird nach einem Bericht des Spiegels bereits darüber gestritten, wer den AfD-Kandidaten unterstützt haben könnte. Der frühere Bildungsminister Marco Tullner erklärte dem Magazin, er „schwöre“, nicht für Rausch gestimmt zu haben. Zugleich hatte er zuvor in einem internen Chat der CDU-Landesführung mit einem möglichen Fraktionsaustritt gedroht: „Ich werde zum Jahresende Bilanz ziehen, ob ich dann noch Mitglied der Fraktion bleibe.“

CDU-Lager verdächtigen sich gegenseitig

Die Suche nach möglichen Unterstützern trifft auf einen Machtkampf innerhalb der CDU-Fraktion. Dem Lager um Schulze steht eine Gruppe um den früheren Fraktionschef Guido Heuer gegenüber, zu der auch Tullner zählt. Bereits bei der Nominierung des CDU-Kandidaten für das Amt des Landtagsvizepräsidenten hatten sich die Lager gegenübergestanden.

Statt des als Schulze-Vertrauten geltenden Daniel Sturm setzte sich Carsten Borchert durch. Dieser wurde anschließend auch mit Stimmen der AfD zum Vizepräsidenten gewählt. Aus dem Schulze-Lager kommt laut Spiegel der Verdacht, Abgeordnete um Heuer könnten sich dafür mit AfD und BSW abgestimmt haben. Die andere Seite bestreitet das.

Auch die Wahl des AfD-Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider zum weiteren Vizepräsidenten wirft Fragen auf. Er erhielt 44 Ja-Stimmen, obwohl das BSW beteuert, ihn nicht unterstützt zu haben. Aus welchen Fraktionen die Stimmen jenseits der 39 AfD-Mandate kamen, ist ebenfalls nicht öffentlich bekannt.

Klöckner kritisiert Rauschs Festhalten am Parteiamt

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) kritisierte unterdessen Rauschs Ankündigung, Generalsekretär der AfD in Sachsen-Anhalt bleiben zu wollen. Als Parlamentspräsident müsse er sich an Neutralität und Geschäftsordnung messen lassen, sagte sie dem Stern. An einem operativen Parteiamt festzuhalten, sei „völlig unangebracht“.

Klöckner verwies darauf, dass sie vor ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin das Amt der CDU-Schatzmeisterin abgegeben habe. Auch ihr Amtsvorgänger Norbert Lammert (CDU) äußerte gegenüber dem WDR Zweifel daran, wie Rausch die unterschiedlichen Anforderungen beider Ämter miteinander vereinbaren wolle. (rr)