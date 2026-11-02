Protest gegen staatlichen Ehrenamtspreis für Ex-Widersetzen-Sprecher

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BERLIN. Der brandenburgische Bibliotheksförderverein Lesewelt Wittstock hat seine Teilnahme an der Verleihung des Deutschen Engagementpreises aus Protest gegen die Nominierung des früheren „Widersetzen“-Sprechers Suraj Mailitafi abgesagt. In einem offenen Brief an den Vorstand der staatlichen Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt bezeichnete Vereinsvorsitzender Roland Arndt dessen Zulassung als „Schlag ins Gesicht für jeden Ehrenamtler“, der sich über Jahre für die Gemeinschaft und ein friedliches demokratisches Miteinander engagiere.

Hintergrund sind Mailitafis Äußerungen nach gewalttätigen Übergriffen auf Journalisten der JUNGEN FREIHEIT und von Apollo News während der Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag im Juli in Erfurt (die JF berichtete).

Mailitafi war damals offizieller Sprecher des linken Bündnisses „Widersetzen“. Nach Angaben von Apollo News hatte er bei einer Pressekonferenz die Angriffe auf die Reporter durch demonstrativen Applaus gutgeheißen. Inzwischen hat sich Mailitafi von seinen damaligen Äußerungen distanziert und sein Sprecheramt niedergelegt. Für Arndt reicht das nicht aus. In seinem Protestbrief an die Stiftung kritisiert er, dass Mailitafi überhaupt für die Auszeichnung zugelassen worden sei. Sein Verein habe für ein solches Verhalten „absolut kein Verständnis“. Zwar unterstütze man das Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstrationen, könne aber „dieses extremistische Verhalten nicht tolerieren und gar auszeichnen“.

Innenminister Dobrindt sitzt im Stiftungsrat

Der Deutsche Engagementpreis wird seit 2024 von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt ausgerichtet. Die öffentlich-rechtliche Bundesstiftung wurde 2020 von der Bundesregierung gegründet. Mit der Auszeichnung sollen Menschen und Initiativen gewürdigt werden, die sich ehrenamtlich engagieren. Der Publikumspreis ist für den ersten Platz mit 10.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 26. November in Berlin statt.

Mailitafi lag nach Angaben von Apollo News bei der öffentlichen Abstimmung zeitweise mit deutlichem Abstand in Führung. Die Abstimmung endete am 29. Oktober. Wer den Publikumspreis tatsächlich erhält, wird erst bei der Preisverleihung bekanntgegeben. Dass Mailitafi trotz der Kontroverse weiter teilnehmen darf, sorgt nun auch unter den anderen Nominierten für Widerstand.

Politisch brisant ist die Zusammensetzung des Stiftungsrates. Dem Kontrollgremium gehören unter anderem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und weitere Mitglieder der Bundesregierung an. Ausgerechnet Dobrindts Ministerium hatte zuvor in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD auf Verbindungen zwischen dem Bündnis „Widersetzen“ und der vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuften Interventionistischen Linken hingewiesen.

Innenministerium verweigert Stellungnahme

Nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums verzichtet die Interventionistische Linke zwar aus strategischen Gründen darauf, Gewalt offen zu propagieren. Gleichzeitig distanziere sie sich jedoch nicht von gewaltsamen Aktionsformen oder militantem Auftreten. Die Organisation engagiere sich auch bei „Widersetzen“.

Auf Anfrage von Apollo News wollte sich Dobrindts Ministerium nicht zur Nominierung Mailitafis äußern. Der Bundesinnenminister sei weder Ausrichter des Preises noch an der Prüfung der Bewerbungen beteiligt, erklärte eine Sprecherin. Die Entscheidung über die Zulassung liegt bei der Stiftung.

Für den Bibliotheksförderverein Lesewelt Wittstock ist die Entscheidung dennoch nicht hinnehmbar. Statt gemeinsam mit den übrigen Nominierten am 26. November in Berlin zu feiern, bleibt der Verein der Veranstaltung fern. Damit hat die umstrittene Nominierung bereits vor Bekanntgabe des Preisträgers zu einem ersten Boykott geführt. (rr)