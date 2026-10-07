Prominente warnen vor Linksbündnis in Berlin

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BERLIN. In einem „Berliner Appell für Verantwortung“ warnen zahlreiche Ex-Politiker und Bürger vor der Machtübernahme der Linken in der Hauptstadt. Heute kommt die Partei zum dritten Mal mit ihren potenziellen Partnern Grüne und SPD zusammen. Dabei soll es erneut um den gemeinsamen Umgang mit Antisemitismus und Organisierter Kriminalität gehen.

Die Linke und ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp hatten zuletzt mit ihrer Nähe zu arabischen Clans, darunter den berüchtigten Remmos, sowie zu Terrorunterstützern, der linksextremen Roten Hilfe und der verbotenen kurdischen Terrorgruppe PKK für Aufmerksamkeit gesorgt (JF berichtete).

Unter den 81 Erstunterzeichnern des „Berliner Appells“ sind der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD), Ex-Außenminister Joschka Fischer, die frühere Stasi-Unterlagen-Beauftragte Marianne Birthler (beide Grüne) und der einstige Kanzleramtschef unter Angela Merkel, Peter Altmaier (CDU).

Sicherheit für Juden nicht mehr garantiert

In dem offenen Brief heißt es: „Es muss nach einer Regierungsmehrheit gesucht werden, die die Interessen möglichst breiter Teile der Gesellschaft abbildet und die gemeinsame Grundüberzeugungen zu Rechtsstaat und Demokratie hat. Das sehen wir bei einer rot-grün-roten Regierung nicht gegeben.“

Denn es gehe um den Schutz jüdischen Lebens sowie eine unmissverständliche Abgrenzung von Extremismus, die finanzielle Stabilität der Stadt und wirtschaftliche Stärke, bezahlbares Wohnen, eine funktionierende Verwaltung, starke Sicherheitsbehörden und eine nachhaltige Verkehrspolitik: „Wir befürchten, dass eine Regierung unter Führung der Berliner Linken ein Klima erzeugt, in dem nicht mehr die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Berlin garantiert werden kann.“

Mitinitiator ist der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck, der auch Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist. Auch namhafte Vertreter der Jüdischen Gemeinde sowie der ehemalige Berliner SPD-Chef Martin Hikel unterzeichneten ihn – genau wie die früheren Senatoren Michael Braun (CDU), Michaele Schreyer (Grüne) und Wolfgang Branoner (CDU).

Prominente wollen CDU-geführte Regierung

Sie schreiben: „Wir erwarten darum von den demokratischen Parteien, dass sie ihre Entscheidung nicht nach politischen Gewohnheiten, sondern nach klaren Maßstäben treffen.“

Tatsächlich haben auch CDU, Grüne und SPD eine Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Unterzeichner sehen darin eine Alternative zum Linksbündnis: „CDU, Bündnisgrüne und SPD haben jetzt die Aufgabe, ernsthaft zu prüfen, wie sie vor diesem Hintergrund gemeinsam Verantwortung für Berlin übernehmen können.“



Die Unterzeichner lehnen auch die von der Linken geplante Enteignung von Wohnungsunternehmen, die Schwächung der Polizei und die Abschaffung des Verfassungsschutzes ab.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft vor der CDU (18,8 Prozent) geworden. Die AfD kam mit 16,3 Prozent auf Platz drei. Dahinter folgten Grüne und SPD. (fh)