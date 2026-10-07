Prien fordert mehr Patriotismus und kündigt Gesetz zum Gesellschaftsdienst an

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BERLIN. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hat sich für mehr Patriotismus in Deutschland ausgesprochen. „Fast alle anderen Länder, nicht nur Europas, sondern der Welt, haben ein unverkrampfteres Verhältnis zur eigenen Nation als die Deutschen – das ist nachvollziehbar“, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa auf der Rückfahrt nach einem Besuch in der Ukraine. Deutschland sei inzwischen an einem Punkt, an dem das Land einen „gesunden Patriotismus“ gut gebrauchen könnte. Dieser dürfe aber „nicht deutschtümelnd“ und „nicht nationalistisch“ sein, sondern „verfassungsgestützt“, betonte die CDU-Politikerin.

Zudem kündigte Prien an, den neuen Gesellschaftsdienst bald einzuführen. „Wir werden unseren Gesetzesentwurf in den nächsten Wochen in den politischen Raum geben“, versprach die Ministerin. „Wir wollen faktisch einen Rechtsanspruch schaffen, eine Garantie, dass jeder, der Gesellschaftsdienst leisten will, diesen auch leisten kann.“

Dieser Dienst solle „finanziell attraktiver als die jetzigen Freiwilligendienste ausgestaltet werden, so dass das keine Frage des Geldbeutels der Eltern ist, ob man sich das leisten kann“. Aktuell erhalten Bürger, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, ein monatliches Taschengeld in Höhe von wenigen hundert Euro.

Eine Pflicht sei jedoch nicht geplant, dafür sehe sie derzeit keine grundgesetzändernde Mehrheit – ebenso wie bei der Reaktivierung der Wehrpflicht. „Aber für die Debatte sehe ich schon den Anlass“, betonte Prien.

Prien fordert mehr gesellschaftliches Engagement

Mit Blick auf den Ukrainekrieg und russische hybride Attacken auf andere Staaten sagte die Christdemokratin, Deutschland befinde sich „in einer zunehmend ernsten Bedrohungssituation“. In Gesprächen mit ukrainischen Politikern und Bürgern sagte sie: „Ich wünsche mir, dass wir als Nation die gleiche Kraft aufbringen, uns zur Wehr zu setzen.“

Zugleich zeigte sie sich optimistisch, dass sich gerade unter jungen Menschen ein Mentalitätswandel vollziehe. Viele dächten inzwischen intensiv darüber nach, „dass sie selbst gefordert sind“. Ohne genügend Menschen, „die im Ernstfall auch bereit wären, für unser Land auch ihr Leben einzusetzen“, gehe es nicht. Gleichzeitig betonte sie, dass sie ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für zeitgemäßer halte als eine Wehrpflicht. „Nicht jeder muss den Dienst an der Waffe tun, aber jeder muss bereit sein, sich für sein Land und für diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft, auch zu engagieren“, betonte die Familienministerin. (st)