Polizisten attackiert und beworfen: Ein-Euro-Döner löst Tumulte aus

Anzeige

DORTMUND. Die Eröffnung eines Döner-Imbisses in Dortmund hat am Sonntagnachmittag zu schweren Ausschreitungen geführt. Hunderte Menschen, überwiegend Jugendliche und Minderjährige, waren zum Geschäft geströmt, nachdem der Betreiber Döner für nur einen Euro angeboten hatte.

Als die Polizei einschritt, wurden die Beamten mit Steinen, Pyrotechnik und anderen Gegenständen beworfen. Selbst ein E-Scooter flog in Richtung der Einsatzkräfte. Der Imbiss hatte das Sonderangebot zuvor intensiv in den sozialen Netzwerken beworben. Nach Angaben der Polizei versammelten sich bis zu 300 Menschen vor dem Geschäft. Der Betreiber sprach später sogar von mehr als 1.000 Besuchern.

Trotz eines eigens engagierten Sicherheitsdienstes kam es zu Gedränge und Auseinandersetzungen zwischen den Wartenden. Schließlich griff der Ladenbesitzer selbst zum Telefon und wählte den Polizeinotruf. Als die ersten Beamten gegen 14.15 Uhr eintrafen, beendete der Betreiber die Aktion. Die Polizei forderte die Menschen per Lautsprecherdurchsage auf, den Bereich zu verlassen. Daraufhin eskalierte die Situation. Aus der Menge flogen Steine, Lachgasbehälter, ein Stuhl, ein E-Scooter und pyrotechnische Gegenstände auf die Polizisten. Ein Streifenwagen wurde durch Steinwürfe beschädigt.

Ausnahmezustand in Dortmund, weil ein Dönerladen zur Neueröffnung Döner für 1€ verkauft. https://t.co/B08TxUMey6 — Niklas Korber (@NiklasKorber) November 8, 2026

Polizeipräsident spricht von Straftätern

Die Polizei zog zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei zusammen. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Viertel. Erst mit dem Großaufgebot gelang es, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Bei der Durchsuchung einer Person, die sich einem Platzverweis widersetzt hatte, entdeckten die Beamten eine Schreckschusswaffe. Der Betroffene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Dortmunds Polizeipräsident Tim Frommeyer reagierte mit scharfen Worten auf die Ausschreitungen. „Wer Gewalt, hier erneut gegen Einsatzkräfte der Polizei, ausübt, ist kein ‚erlebnisorientierter Jugendlicher‘ oder ‚Chaot‘, sondern Straftäter“, erklärte er. Solche Veranstaltungen würden seit einiger Zeit von Menschen vereinnahmt, denen es ausschließlich um Gewalt gehe. Die Polizei werde dies auch künftig nicht hinnehmen.

Die Ermittler leiteten mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung. Zudem wurden zahlreiche Videoaufnahmen sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es bei den Ausschreitungen keine Verletzten.

Die Gastro-Kette „Food Lover Döner“ eröffnete heute eine neue Filiale in Dortmund. Wie erwartet eskalierte die Situation und die Veranstaltung musste vorzeitig abgebrochen werden. Rund 250 Menschen (darunter viele Minderjährige) standen an: • Fahrbahn wurde zeitweise blockiert. • Privater Sicherheitsdienst verlor die Kontrolle. • Polizei griff ein → wurde mit Flaschen, Steinen, Pyrotechnik und E-Scootern beworfen. • Großaufgebot: mehrere Streifen, Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, Hubschrauber. • Eine Person festgenommen (Widerstand; bei ihr wurde eine Schreckschusspistole gefunden). — 🅲🅾🆇🆇 (@queru_lant) November 8, 2026

Betreiber entschuldigt sich nach dem Chaos

Der Betreiber des Dönerladens meldete sich nach dem Einsatz auf Instagram zu Wort. Die Situation sei eskaliert, erklärte er und distanzierte sich von den gewalttätigen Besuchern. Einige hätten sich „überhaupt nicht benehmen“ können. Zugleich entschuldigte er sich bei den Kunden, die vergeblich auf ihren günstigen Döner gewartet hatten.

Allerdings könnte die missglückte Werbeaktion für den Geschäftsinhaber noch weitere Folgen haben. Das Ordnungsamt untersagte zunächst den weiteren Betrieb des Imbisses. Außerdem prüft die Polizei, ob der Betreiber für den Großeinsatz finanziell oder anderweitig zur Verantwortung gezogen werden kann. (rr)