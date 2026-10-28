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Anwältin berichtet: Polizeischüler in Berlin: „Ich werde mich an den Deutschen rächen“

Anwältin berichtet: Polizeischüler in Berlin: „Ich werde mich an den Deutschen rächen“

Anwältin berichtet: Polizeischüler in Berlin: „Ich werde mich an den Deutschen rächen“

23.05.2026, Berlin, Großeinsatz der Polizei rund um das DFB-Pokal Finale. Logo mit Schriftzug der Berliner Polizei auf der Arbeitskleidung eines Polizisten im Einsaz
23.05.2026, Berlin, Großeinsatz der Polizei rund um das DFB-Pokal Finale. Logo mit Schriftzug der Berliner Polizei auf der Arbeitskleidung eines Polizisten im Einsaz
Berlins Polizei (Symbolbild): Rund 40 Prozent der Bewerber scheitern an dem Deutschtest der Berliner Polizei. Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch
Anwältin berichtet
 

Polizeischüler in Berlin: „Ich werde mich an den Deutschen rächen“

Eine Berliner Anwältin berichtet von schweren Vorwürfen gegen Polizisten mit türkischen und arabischen Wurzeln. Wie schlimm ist der Deutschenhass in der Hauptstadtpolizei?
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BERLIN. Die renommierte Rechtsanwältin Christiane Meusel hat von einem möglichen Mobbingfall bei der Berliner Polizei durch türkisch- und arabischstämmige Beamte berichtet. „Ein Glück, der Bastarddeutsche ist heute nicht da“, sollen sie laut der Anwältin gesagt haben, wie sie auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt.

Auch bei der Ausbildung für die Schutzpolizei soll ein Teilnehmer mit Migrationshintergrund behauptet haben, dass er sich an den Deutschen „rächen“ werde. Auch der Mandant habe demnach ausländische Wurzeln.

Eine Antwort auf die Anfrage der JUNGEN FREIHEIT, ob man eine entsprechende Beschwerde bestätigen könne, steht derzeit aus.

Jeder vierte Polizeianwärter in Berlin ungeeignet

Vergangenes Jahr hatte die Bundesregierung eine erneute Zunahme deutschfeindlicher Straftaten erfasst (JF berichtete). 2025 verzeichneten die Behörden 377 Fälle, 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. 2019 hatte es 132 registrierte deutschfeindliche Straftaten gegeben.

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Zudem waren mehr als 23 Prozent der Bewerber bei der Berliner Polizei ungeeignet und konnten den Dienst somit nicht antreten (JF berichtete). Polizeipräsidentin Barbara Slowik beklagte, man habe „ein ganz erhebliches Problem der Deutschkenntnisse“. Es gebe ein Problem der Bildungsniveaus, mit denen die jungen Menschen aus den Schulen kämen. Zudem fallen 40 Prozent der Bewerber bei den Deutschtests durch (JF berichtete). (kuk)

Berlins Polizei (Symbolbild): Rund 40 Prozent der Bewerber scheitern an dem Deutschtest der Berliner Polizei. Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch
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