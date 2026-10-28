Polizeischüler in Berlin: „Ich werde mich an den Deutschen rächen“

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BERLIN. Die renommierte Rechtsanwältin Christiane Meusel hat von einem möglichen Mobbingfall bei der Berliner Polizei durch türkisch- und arabischstämmige Beamte berichtet. „Ein Glück, der Bastarddeutsche ist heute nicht da“, sollen sie laut der Anwältin gesagt haben, wie sie auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt.

Auch bei der Ausbildung für die Schutzpolizei soll ein Teilnehmer mit Migrationshintergrund behauptet haben, dass er sich an den Deutschen „rächen“ werde. Auch der Mandant habe demnach ausländische Wurzeln.

Heute sitzt ein Mandant mit Migrationshintergrund bei mir, der bei der Berliner Polizei beschäftigt ist. Er berichtet, dass er von einer zunehmenden Zahl von Kollegen mit türkischem oder arabischem Hintergrund beschimpft werde. Unter anderem seien folgende Sätze gefallen: „Ein Glück gehen wir heute ohne Deutsche schießen.“ „Ein Glück, der Bastarddeutsche ist heute nicht da.“ Aus der Ausbildung für die Schutzpolizei berichtet er von einem weiteren Vorfall. Ein Teilnehmer mit Migrationshintergrund soll gesagt haben: „Ich werde mich an den Deutschen rächen.“ Das sind die Schilderungen meines Mandanten aus seinem Arbeitsumfeld bei der Berliner Polizei. — Christiane Meusel (@RAin_Meusel) October 27, 2026

Eine Antwort auf die Anfrage der JUNGEN FREIHEIT, ob man eine entsprechende Beschwerde bestätigen könne, steht derzeit aus.

Jeder vierte Polizeianwärter in Berlin ungeeignet

Vergangenes Jahr hatte die Bundesregierung eine erneute Zunahme deutschfeindlicher Straftaten erfasst (JF berichtete). 2025 verzeichneten die Behörden 377 Fälle, 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. 2019 hatte es 132 registrierte deutschfeindliche Straftaten gegeben.

Zudem waren mehr als 23 Prozent der Bewerber bei der Berliner Polizei ungeeignet und konnten den Dienst somit nicht antreten (JF berichtete). Polizeipräsidentin Barbara Slowik beklagte, man habe „ein ganz erhebliches Problem der Deutschkenntnisse“. Es gebe ein Problem der Bildungsniveaus, mit denen die jungen Menschen aus den Schulen kämen. Zudem fallen 40 Prozent der Bewerber bei den Deutschtests durch (JF berichtete). (kuk)