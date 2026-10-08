Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Baden-Württemberg: Polizeibekannter Afghane schießt auf Polizisten

Baden-Württemberg: Polizeibekannter Afghane schießt auf Polizisten

Baden-Württemberg: Polizeibekannter Afghane schießt auf Polizisten

Polizeibeamte stehen um eine Afghanen, der vorher auf die geschossen hatte und dann von ihnen niedergeschossen wurde
Polizeibeamte stehen um eine Afghanen, der vorher auf die geschossen hatte und dann von ihnen niedergeschossen wurde
Polizisten versorgen den niedergeschossenen Afghanen. Foto: picture alliance/dpa | Christian Klemm
Baden-Württemberg
 

Polizeibekannter Afghane schießt auf Polizisten

Schüsse am Tuttlinger Rathaus: Ein 27jähriger Afghane spaziert mit mehreren Schusswaffen durch die Innenstadt. Als die Polizei eintrifft, eröffnet er das Feuer.
Anzeige

TUTTLINGEN. Ein 27jähriger polizeibekannter Afghane hat am Donnerstag im baden-württembergischen Tuttlingen das Feuer auf Polizeibeamte eröffnet und wurde anschließend von diesen erschossen. Zuvor soll sich der Mann mit mehreren Schusswaffen in der Gegend des Rathauses aufgehalten haben – Mitarbeiter des Rathauses riefen daraufhin die Polizei, wie der Spiegel berichtet.


Mitarbeiter des Verwaltungssitzes hätten sich in ihren Büros verschanzt, nachdem ihnen klar wurde, dass eine bewaffnete Person durch das Gebäude lief. Schwer bewaffnete Polizeibeamte rückten daraufhin an. Der Afghane verließ das Rathaus durch einen Hinterausgang – und griff die Polizisten an. Als die Beamten das Feuer erwiderten, brach der Mann zusammen.

Mit einer Spende unabhängigen Journalismus unterstützen.

Aus welchen Motiven der Mann handelte, ist noch unklar. Auch was für Waffen er konkret bei sich trug und wie er an diese kam. (lb)

Polizisten versorgen den niedergeschossenen Afghanen. Foto: picture alliance/dpa | Christian Klemm
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles