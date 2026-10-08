Polizeibekannter Afghane schießt auf Polizisten

Anzeige

TUTTLINGEN. Ein 27jähriger polizeibekannter Afghane hat am Donnerstag im baden-württembergischen Tuttlingen das Feuer auf Polizeibeamte eröffnet und wurde anschließend von diesen erschossen. Zuvor soll sich der Mann mit mehreren Schusswaffen in der Gegend des Rathauses aufgehalten haben – Mitarbeiter des Rathauses riefen daraufhin die Polizei, wie der Spiegel berichtet.

Am Rathaus von Tuttlingen läuft die Polizei mit Sturmgewehren herum, es wurde geschossen. Den Bereich besser meiden! https://t.co/wBr9pY4S5u — Amber F. (@Amber_FPunkt) October 8, 2026



Mitarbeiter des Verwaltungssitzes hätten sich in ihren Büros verschanzt, nachdem ihnen klar wurde, dass eine bewaffnete Person durch das Gebäude lief. Schwer bewaffnete Polizeibeamte rückten daraufhin an. Der Afghane verließ das Rathaus durch einen Hinterausgang – und griff die Polizisten an. Als die Beamten das Feuer erwiderten, brach der Mann zusammen.

Aus welchen Motiven der Mann handelte, ist noch unklar. Auch was für Waffen er konkret bei sich trug und wie er an diese kam. (lb)