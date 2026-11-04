Polizei will Vornamen der Frankfurter Krawallmacher nicht nennen

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FRANKFURT AM MAIN. Die Frankfurter Polizei verschweigt die Vornamen der 54 Personen, die sie am vergangenen Samstag im Zuge der schweren Krawalle und Plünderungen festgenommen hatte. „Haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Auskünfte über weitergehende personenbezogene Daten erteilen“, antwortete ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT. „Eine Person wurde einem Haftrichter vorgeführt, diese Person wurde in Haft genommen.“

Die Verdächtigen sind laut früheren Angaben zwischen 13 und 29 Jahre alt und sollen überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Gegenüber „Apollo News“ gab die Polizei jüngst an, dass drei Viertel der Tatverdächtigen eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Zudem hat die Hälfte einen deutschen Pass, von der wiederum die Hälfte eine weitere Staatsangehörigkeit hat.

Hintergrund sind die bundesweiten Ausschreitungen nach den „GenZ“-Protesten. Die Teilnehmer kritisierten die Politik der aktuellen Bundesregierung (JF berichtete). Im Fokus standen dabei die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht, eine bessere Bildung, die Lastenverteilung und das Mitspracherecht der Jugend. In ganz Deutschland blieben jedoch die Teilnehmerzahlen unter den Erwartungen.

Migranten stürmen in Frankfurt Geschäfte

Bereits während dieser Proteste kam es zu Gewalttaten. Die Ausschreitungen intensivierten sich nach den offiziellen Demonstrationen. Am schlimmsten stellte sich die Situation in Frankfurt am Main dar, wo zahlreiche Migranten Geschäfte attackierten und ausraubten (JF berichtete). Insbesondere die zentrale Einkaufsstraße Zeil war betroffen, wo Sportgeschäfte und ein Waffenladen geplündert wurden. Videoaufnahmen der Randale verbreiteten sich noch am selben Abend im Internet.

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Die Sicherheitskräfte waren mit zeitweise bis zu 1.300 Beamten und auch Einheiten des SEK im Einsatz, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Sie standen zwischen 1.000 und 1.500 gewaltbereiten Störern gegenüber. Mehr als 100 Polizeibeamte wurden verletzt, einer davon schwer. Die Bilanz der Krawallnacht umfasst außerdem 17 beschädigte Geschäfte, von denen fünf geplündert wurden. Die Einsatzkräfte erstatteten 87 Strafanzeigen und sprachen 1.225 Platzverweise aus.

Hessens Regierung kündigt harte Maßnahmen gegen Migranten an

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigte sich „schockiert von den Gewaltexzessen“. Wer sich so verhalte „wie die Angreifer in der Frankfurter Innenstadt, stellt sich außerhalb unserer Gesellschaft“, sagte Rhein der dpa. „Wir werden Aggressoren, Tätergruppen und Hergang genau bewerten und unsere Schlüsse ziehen.“ Bei den schweren Ausschreitungen kam es auch zu massiven Angriffen auf Polizisten, die unter anderem mit Molotowcocktails attackiert wurden.

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) kündigte ein härteres Vorgehen gegen gewaltbereite junge Migranten an. „Diese Tätergruppe war überwiegend migrantisch geprägt. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen“, sagte er bei einer Pressekonferenz. Dabei dürfe es „keine falschen Tabus geben“. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet, um die Gewalttaten aufzuklären und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen. (mas/rsz)