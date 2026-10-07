Polizei rät zum Erbrechen als Schutz vor Vergewaltigung

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BREMEN. Die Bremer Polizei hat Frauen in Seminaren dazu geraten, sich zu übergeben, wenn man Opfer eines sexuellen Übergriffes wird. „Im Notfall, etwa einer versuchten Vergewaltigung, wehren Sie sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Auch das Sich-Erbrechen kann eine wirksame Möglichkeit sein, ein Sexualdelikt abzuwehren“, sagte die Pressesprecherin der Polizei Bremen, Franka Haedke, der Kreiszeitung.

Die Seminare werden „seit mehr als zehn Jahren“ von der Dienststelle „Zentrale Polizeiliche Prävention“ in Firmen, Behörden oder Bereichen der medizinischen Versorgung angeboten. Zusätzlich können Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs, der Feuerwehr, des Jobcenters und der sozialen Dienste teilnehmen.

Zum Schutz Finger in den Hals stecken

Beigebracht wird den Teilnehmern unter anderem, dass sie sich den Finger in den Hals stecken sollen, um einen Würgereflex auszulösen und sich dadurch zu übergeben. Mit dem dadurch entstehenden Ekel soll der Triebangriff eines Täters aufgehalten werden.



Weitere Themen sind laut Haedke Gefahrenerkennung und Gefahrenvermeidung, Deeskalation und Zivilcourage, Präventionstipps sowie explizit das Verhalten bei sexuellen Übergriffen. Zudem werde den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, über eigene Erfahrungen zu sprechen, damit anhand dieser Erzählungen Ratschläge für die konkreten Situationen entworfen werden können.

Die Teilnahme an einem derartigen Seminar empfiehlt die Pressesprecherin. „Sie befähigen Menschen, Gefahren frühzeitig zu erkennen, Konflikte zu bewältigen und überlegt zu handeln. Auf diese Weise tragen diese Seminare zur Prävention von Straftaten bei und sollten aus Sicht der Polizei aktiv gefördert und wiederkehrend durchgeführt werden.“

Messerangreifer mit Kittel abwehren

Bereits in der Vergangenheit sorgten Selbstverteidigungsstrategien für Skandale. 2024 zeigte die ARD, dass den Mitarbeitern des Klinikums Leverkusen beigebracht wurde, sich mit einem Arztkittel gegen einen Angreifer zu wehren, der ein Messer in der Hand hält. „Ich treffe den Kopf und die Augen und kann dann die angreifende Person damit so ablenken, dass ich weglaufen kann“, sagte Chefarzt Marc Busche.

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Im Internet verbreitete sich der Ausschnitt und bekam in den sozialen Netzwerken hunderttausende Aufrufe. Experten hinterfragten die Effektivität der Methode und forderten weniger Symptombekämpfung. Hingegen empfanden die Mitarbeiter des Klinikums die Lektionen laut der ARD als sinnvoll. (mas)