Plünderungen, Molotowcocktails und SEK: Heftige Migranten-Krawalle in Frankfurt

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FRANKFURT AM MAIN. Nach den sogenannten „GenZ“-Protesten ist es in mehreren Städten in der Nacht zu heftigen Krawallen, Plünderungen und massiven Angriffen auf Polizisten gekommen. Am schlimmsten stellte sich die Situation in Frankfurt am Main dar, wo zahlreiche Migranten Geschäfte attackierten und ausraubten. Insbesondere die zentrale Einkaufsstraße Zeil war betroffen, wo Sportgeschäfte und ein Waffenladen geplündert wurden. Die Sicherheitskräfte setzten rund 100 Personen fest, ob es zu Festnahmen kam, ist bisher noch unklar.

This is multicultural Germany, Frankfurt right now. Mob smashes several store, loots sneakers and runs through the streets with stolen boxes. This is not a protest. This is pure criminality. https://t.co/sTk8WsNWbB — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

Die Sicherheitskräfte waren mit rund 1.000 Beamten und auch Einheiten des SEK im Einsatz, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigte sich „schockiert von den Gewaltexzessen“. Wer sich so verhalte „wie die Angreifer in der Frankfurter Innenstadt, stellt sich außerhalb unserer Gesellschaft“, sagte Rhein der dpa. „Wir werden Aggressoren, Tätergruppen und Hergang genau bewerten und unsere Schlüsse ziehen.“ Bei den schweren Ausschreitungen kam es auch zu massiven Angriffen auf Polizisten, die unter anderem mit Molotowcocktails attackiert wurden.

Linksextreme Demonstrationen eskalieren

Auch in Köln kam es zu schweren Krawallen. Auf der Domplatte wurden Polizisten von rund 200 Personen mit Steinen, Flaschen und Böllern attackiert. Fünf Randalierer wurden festgenommen. Die Polizei richtete ein Hinweisportal ein: „Es zeichnet sich ab, dass neben den Verstößen gegen das Versammlungsgesetz weitere Einzelpersonen und Gruppen in der Kölner Innenstadt unter anderem randaliert, Hausfassaden und Streifenwagen beschädigt, Einsatzkräfte angegriffen sowie Pyrotechnik gezündet haben.“ Plünderungen soll es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben haben.

🇩🇪 #GenZRegelt in Köln: https://t.co/IJbH63mYOD — Nachrichten (@NewsFokus) November 1, 2026

In Hamburg nahm die Polizei rund 120 Menschen fest, nachdem die Einsatzkräfte mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen worden waren. Mutmaßliche Linksextremisten zündeten zudem Barrikaden an, die mit Wasserwerfern gelöscht wurden. In Berlin wurden fast 30 Polizisten verletzt, nachdem eine linksextreme Demonstration eskaliert war. 56 Personen wurden festgenommen. Aus Leipzig meldeten die Behörden, dass rund 200 Personen nach der „GenZ“-Demonstration randalierend durch die Straßen zogen, Barrikaden bauten und Polizisten angriffen. Einheiten der Bereitschaftspolizei gelang es, den Mob zu zerstreuen.

Last night, Berlin, Germany riots https://t.co/qgcrxZJ5Av — Open Source Intel (@Osint613) November 1, 2026

Zuvor war es deutschlandweit zu Protesten der Gruppierung „GenZ regelt!“ gekommen, an denen jedoch weniger Menschen teilnahmen, als zuvor erwartet wurde. Schon dabei kam es vereinzelt zu Gewalttaten (JF berichtete). (ho)