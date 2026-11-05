Plötzlich macht Sven Schulze eine geheime Ankündigung

Ministerpräsident, CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender Sven Schulze hat in der CDU-Fraktion angekündigt, zwei Ämter „ruhen zu lassen“. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Nach JF-Informationen will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze bald Ämter „ruhen lassen“ und sein Schicksal mit dem von Ulrich Siegmund verknüpfen. Exklusiv-Bericht darüber, was er damit meint und ob die CDU die Linken-Kandidatin zur Regierungschefin wählt.