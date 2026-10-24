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CSU-Parteitag in München: Plötzlich ist Söder nicht mehr der große Star

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Leicht wird die Entscheidung über den nächsten Bundespräsidenten nicht fallen. Foto: JF/Hinrich Rohbohm
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Leicht wird die Entscheidung über den nächsten Bundespräsidenten nicht fallen. Foto: JF/Hinrich Rohbohm
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Leicht wird die Entscheidung über den nächsten Bundespräsidenten nicht fallen. Foto: JF/Hinrich Rohbohm
JF-Plus Icon Premium CSU-Parteitag in München
 

Plötzlich ist Söder nicht mehr der große Star

Eine Frau stiehlt Markus Söder auf dem CSU-Parteitag die Show – und sorgt als mögliche Kandidatin für das Schloss Bellevue für ein Dilemma bei der CDU. Doch längst nicht nur das beschäftigt die Delegierten. Die JF ist vor Ort.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Leicht wird die Entscheidung über den nächsten Bundespräsidenten nicht fallen. Foto: JF/Hinrich Rohbohm
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