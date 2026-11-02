Pistorius widerspricht Dobrindt bei „migrantischen Chaoten“

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BERLIN. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich von den Äußerungen seines Kabinettskollegen Alexander Dobrindt (CSU) über die Ausschreitungen nach den bundesweiten Demonstrationen distanziert. Der Innenminister hatte „gewaltbereite linke Gruppen und migrantische Chaoten“ für die schweren Krawalle verantwortlich gemacht.

Pistorius erklärte dazu am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin direkt: „Wenn es so wäre, wäre es sicher richtig, es so zu benennen. Ich weiß nicht, ob es so ist.“

Dobrindt hatte zuvor erklärt, die zunächst friedlichen Demonstrationen seien am Abend von gewaltbereiten Gruppen gekapert worden. Die Ausschreitungen hätten nichts mit den ursprünglichen Anliegen der Jugendlichen zu tun gehabt. „Was wir da gesehen haben, ist eindeutig Landfriedensbruch“, sagte der CSU-Politiker. Die Täter müssten identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Er erwarte „harte Strafen“. Pistorius wollte sich Dobrindts Einschätzung dagegen nicht anschließen. „Ich mache mir diese Definition nicht zu eigen, weil ich die Fakten nicht nachvollziehen kann auf die Schnelle“, sagte er. Zudem stellte der Verteidigungsminister grundsätzlich infrage, wie sinnvoll die Bezeichnung sei. „Was sind denn migrantische Gruppen? Sind das Menschen, die in dritter Generation in Deutschland leben und deutsche Staatsangehörige sind?“ Eine solche Unterscheidung führe seiner Ansicht nach „in die falsche Richtung“.

Jeder kann sehen wer da in Frankfurt plündert. https://t.co/lERPd2hArG — Hasso Mansfeld 🇪🇺 (@rasenspiesser) November 1, 2026

Polizei bestätigt migrantisch geprägte Tätergruppe

Dabei hatte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) bereits am Sonntag auf entsprechende Erkenntnisse der Frankfurter Polizei verwiesen. „In Frankfurt hat sich ein enormes Gewaltpotenzial von Linksextremisten und gewaltorientierten jungen Menschen, größtenteils mit Migrationshintergrund, entladen“, erklärte er. Die Tätergruppe sei „überwiegend migrantisch geprägt“ gewesen. Poseck betonte: „Es darf hier keine falschen Tabus geben.“

Die Bilanz der Ausschreitungen fällt schwer aus. Bei den Krawallen in der Frankfurter Innenstadt wurden mehr als 100 Polizisten verletzt, einer von ihnen schwer. Der Beamte verlor durch einen Steinwurf ins Gesicht mehrere Zähne. Insgesamt nahm die Polizei 54 Verdächtige zwischen 13 und 29 Jahren fest. Fünf Geschäfte wurden geplündert, 17 beschädigt. Die Ermittler registrierten 87 Strafanzeigen und erteilten mehr als 1.200 Platzverweise.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich allerdings um unterschiedliche Tätergruppen. Rund 100 Linksextremisten sollen gezielt Polizeibeamte angegriffen haben. Für einen Großteil der späteren Plünderungen machten die Ermittler hingegen junge Männer mit Migrationshintergrund verantwortlich, die sich regelmäßig in der Frankfurter Innenstadt aufhalten. Bei ihnen sei kein politisches Motiv erkennbar gewesen. Die Festgenommenen besitzen nach Angaben Posecks überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit.

Pistorius will Gewalttäter ebenfalls bestrafen

Pistorius wolle die Beteiligten aber nicht als Randalierer bezeichnen, weil das „viel zu niedlich“ klinge. „Es sind Straftäter, es sind Kriminelle, die Polizisten angreifen und verletzen, schwere Sachbeschädigungen begehen“, erklärte er. Unabhängig von ihrer Herkunft müssten die Verantwortlichen bestraft werden.

Dobrindt verteidigte unterdessen den Polizeieinsatz gegen Vorwürfe übermäßiger Härte. Die Beamten seien hochprofessionell und angemessen vorgegangen. Er verwies auf die Erfahrungen mit schweren Jugendkrawallen in Frankreich und erklärte, die deutschen Behörden hätten bereits im Vorfeld versucht, eine ähnliche Eskalation zu verhindern. Dazu seien auch die Grenzkontrollen verstärkt worden, um die Einreise gewaltbereiter Gruppen aus dem Ausland zu unterbinden.

🇩🇪 Antifa rioters destroy a police car in Frankfurt https://t.co/sfAGu0vpvF — Visegrád 24 (@visegrad24) November 1, 2026

Die Organisatoren der Gen-Z-Demonstrationen hatten sich ausdrücklich von den Gewalttaten distanziert. Ursprünglich waren die Jugendlichen unter anderem für bessere Bildung, bezahlbaren Wohnraum und gegen die Wehrpflicht auf die Straße gegangen. Für den 20. November ist bereits ein weiterer internationaler Jugendstreiktag angekündigt. Dobrindt will das Sicherheitskonzept der Polizei deshalb beibehalten. (rr)