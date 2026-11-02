Pistorius stellt sich gegen Rot-Grün-Rot in Berlin

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BERLIN. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich gegen eine rot-grün-rote Koalition in Berlin ausgesprochen. In der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ sagte er am Sonntagabend, er unterstütze die parteiinterne Initiative „Nicht um jeden Preis“, die vor einer Regierungsbeteiligung der Berliner Linkspartei warnt. Den entsprechenden offenen Brief habe er am Sonntagmorgen unterschrieben.

„Eine Koalition mit den Linken in Berlin ist nicht das, was die SPD unterstützen sollte“, sagte Pistorius. Damit stellt sich einer der prominentesten Sozialdemokraten gegen die Koalitionspläne seiner Berliner Parteifreunde.

Er machte zugleich deutlich, dass sich seine Ablehnung ausdrücklich auf den Berliner Landesverband der Linkspartei beziehe. In anderen Bundesländern habe sich die Partei bereits als zuverlässiger Regierungspartner erwiesen. Die Initiative „Nicht um jeden Preis“ begründet ihre Ablehnung unter anderem mit Antisemitismusvorwürfen gegen die Berliner Linke, Kontakten einzelner Politiker ins Clanmilieu und dem Verhältnis der Partei zu Polizei und Sicherheitsbehörden. Auch innerhalb der SPD gibt es erhebliche Vorbehalte gegen ein Bündnis, an dessen Spitze ein Politiker der Linkspartei stehen könnte.

Auch SPD-Anhänger lehnen Bündnis ab

Pistorius betonte, dass die Entscheidung über eine mögliche Regierungskoalition letztlich beim Berliner SPD-Landesverband liege. Allerdings werde innerhalb der Partei bereits über die Bedenken gesprochen. Der Verteidigungsminister machte deutlich, dass er seine Einwände nicht auf öffentliche Stellungnahmen beschränken wolle.

Rückhalt erhält der Widerstand aus der Bevölkerung. Laut dem ZDF-Politbarometer bewerten 56 Prozent der Deutschen eine rot-grün-rote Landesregierung in Berlin unter Führung der Linken negativ. Nur 26 Prozent begrüßen eine solche Konstellation, 16 Prozent ist sie gleichgültig. Selbst unter den Anhängern der SPD lehnen 42 Prozent das Bündnis ab.

Für die Berliner Sozialdemokraten verschärft sich damit der Konflikt um ihren künftigen Regierungskurs. Während Teile des Landesverbandes eine Zusammenarbeit mit Grünen und Linken anstreben, warnen Parteifreunde vor den politischen Folgen. Mit Pistorius hat die innerparteiliche Opposition nun Unterstützung aus der Bundesregierung erhalten. (rr)