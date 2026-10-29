Panne enthüllt Eralps Angst vor den Israel-Hassern

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BERLIN. Ein versehentlich weitergeleitetes Interviewdokument hat die Angst der Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp vor Personen aus einem extremistischen palästinensischen Milieu öffentlich gemacht. In internen Anmerkungen zu einem Interview mit dem Spiegel schrieb die Politikerin über sich und ihren Ehemann: „Er hat Angst vor diesen Leuten und ich auch.“ Eralp könnte nach den laufenden Koalitionsverhandlungen die nächste Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden.

Besonders deutlich wird ihre Sorge in einer weiteren Anmerkung. „Ich kann mich und meine Familie für den Spiegel nicht in Gefahr bringen“, schrieb Eralp demnach. An anderer Stelle bereute sie, das Interview überhaupt zugesagt zu haben.

Die Kommentare waren offenbar versehentlich gemeinsam mit dem bearbeiteten Interviewdokument an die Redaktion übermittelt worden. Auslöser war eine Frage der Journalisten nach Ibrahim Ibrahim, der Kontakte zur Berliner Linkspartei unterhält. Der Mann hatte nach Recherchen des Spiegel den getöteten Hamas-Anführer Yahya Sinwar als „Märtyrerhelden“ bezeichnet. Ibrahim spielt eine führende Rolle im Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitee (VPNK), das der Berliner Verfassungsschutz dem extremistischen Spektrum zurechnet. Er selbst bestreitet, Terrorismus zu unterstützen.

Hamas-Unterstützer feierte mit Berliner Linken

Das Nationalkomitee ist den Sicherheitsbehörden seit Jahren bekannt. Nach dem Berliner Verfassungsschutzbericht arbeiten unter diesem Namen Anhänger der islamistischen Hamas und der linksextremistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) zusammen. Beide Organisationen stehen auf der Terrorliste der Europäischen Union. Das Komitee organisiert und unterstützt unter anderem israelfeindliche Demonstrationen in Berlin.

Politisch brisant sind Ibrahims Kontakte zur Linken. Nach der Abgeordnetenhauswahl am 20. September erschien er auf einer Wahlparty des Neuköllner Kreisverbandes. Dort ließ er sich unter anderem mit dem Linken-Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak fotografieren. Ibrahim erklärte später öffentlich, sein Umfeld habe den Wahlkampf der Linkspartei unterstützt. Ob daraus konkrete politische Absprachen entstanden, ist nicht belegt. Eralp selbst hatte sich nach Bekanntwerden der Kontakte von Ibrahim distanziert.

Die jetzt bekanntgewordenen Anmerkungen zeigen, welche persönlichen Sorgen die Spitzenkandidatin mit diesem Umfeld verbindet. Eralp verwies intern auch auf eine frühere Empfehlung des Landeskriminalamts, bei öffentlichen Aussagen über Personen mit Verbindungen zur Organisierten Kriminalität keine konkreten Namen zu nennen. Nun gehe es um Menschen mit Kontakten zur Hamas. Ihr Sprecher bestätigte gegenüber der Bild, dass Eralp seit Monaten regelmäßig beleidigt, bedroht und angefeindet werde. Die Sicherheitsbehörden hätten ihr geraten, bei entsprechenden Vorwürfen keine Einzelpersonen öffentlich zu benennen.

Antisemitismus-Streit belastet Regierungsbildung

Für die Linke kommt die Veröffentlichung zu einem heiklen Zeitpunkt. Nach ihrem Wahlsieg mit 25,7 Prozent verhandelt die Partei über eine mögliche Regierung mit SPD und Grünen. Am Samstag soll ein Landesparteitag über die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen entscheiden. Die Auseinandersetzung über Antisemitismus innerhalb der Linken hat die Gespräche bereits mehrfach belastet. Besonders die Haltung der Abgeordneten Vanessa Emde zum Existenzrecht Israels sorgte für Streit mit den möglichen Koalitionspartnern.

Eralp selbst betont seit Monaten, dass sie das Existenzrecht Israels anerkenne und jüdisches Leben schützen wolle. Gleichzeitig muss sie sich mit den Kontakten einzelner Parteifreunde zu Personen aus dem extremistischen palästinensischen Milieu auseinandersetzen. Als mögliche Regierende Bürgermeisterin würde sie künftig die Richtlinien der Berliner Regierungspolitik bestimmen und damit auch den sicherheitspolitischen Kurs des Senats prägen. Ihre internen Äußerungen machen deutlich, dass sie die Gefahren, die von Teilen dieses Milieus ausgehen könnten, auch für sich persönlich ernst nimmt. (rr)